In FIFA 22 ist das TOTW 6 ab sofort verfügbar. Welche Spieler es diesmal ins Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende stark gespielt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür man allerdings eine Menge Glück braucht. Ansonsten sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt verfügbar. Dort kosten sie aber teilweise eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Lasst uns nun gemeinsam auf das neue TOTW 6 schauen.

Das TOTW 6 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 6: Dass Mohamed Salah im neuen TOTW gelandet ist und damit bereits seine zweite Inform-Karte erhält, war keine große Überraschung nach seiner Leistung gegen Manchester United. Jetzt hat der Ägypter eine noch bessere TOTW-Karte erhalten, die hervorragende Offensiv-Werte bietet.

Doch neben Salah (91), gibt es noch ein paar weitere interessante Karten im neuen Team der Woche. Dazu gehören: Gulacsi (86), Alaba (86), Tadic (86), Mount (85) und Upamecano (84). Alaba und Upamecano erhalten sogar OTW-Upgrades.

Zudem gibt es mit Simeone wieder einen neuen Feature-Spieler, der ein größeres Upgrade erhalten hat. Er steigt von 75 auf starke 84 Punkte im Gesamtrating.

TOTW 6 Startelf:

TH: Gulacsi (86)

IV: Alaba (86)

IV: Upamecano (84)

LAV: Günter (82)

IV: Caleta-Car (82)

ZDM: Rice (84)

LM: Smith Rowe (84)

RM: Candreva (82)

RF: Salah (91)

LF: Tadic (86)

RF: Mount (85)

TOTW 6 Bank:

TH: Gomis (81)

RV: Atal (81)

ZM: Oliver Torres (81)

ST: Simeone (84)

ST: Taremi (82)

ST: Joselu (81)

ST: King (81)

LAV: Ouwejan (79)

RM: Kopic (79)

ST: Berisha (78)

ST: Bowman (74)

ST: Alberto Toril (73)

So stark ist die Karte von Salah: In dieser Woche erhält Salah bereits seine zweite Inform-Karte mit einem Upgrade auf ein 91er Rating. Er bietet unfassbar starke Offensive-Werte und kann vor allem beim Pace, Dribbling und Schießen punkten. Ein starkes Upgrade, was allerdings auch einen hohen Preis haben wird.

Die größten Sprünge erhält er in den folgenden Bereichen:

Passen: 82 -> 84

Physis: 77 -> 79

Alle Karten von Mohamed Salah im Vergleich.

Wenn er so weiterspielt wie bisher, dann dürften in Zukunft noch einige Inform-Karten von Salah folgen.

Die Bundesliga im TOTW 6

Diese Bundesligisten sind dabei: Solltet ihr ein Bundesliga-Team spielen, dann könnte sich ein Blick auf diese 3 neuen Bundesliga-Informs lohnen.

Bayerns Upamecano erhält in dieser Woche eine neue TOTW-Karte, die sein Rating von 82 auf 84 erhöht. Die größten Sprünge macht er dabei in den Bereichen Tempo, Defensive, Physis und Passen. Insgesamt bietet er jetzt eine ausgezeichnete TOTW-Karte, die viele Spieler interessieren dürfte.

erhält in dieser Woche eine neue TOTW-Karte, die sein Rating von 82 auf 84 erhöht. Die größten Sprünge macht er dabei in den Bereichen Tempo, Defensive, Physis und Passen. Insgesamt bietet er jetzt eine ausgezeichnete TOTW-Karte, die viele Spieler interessieren dürfte. Peter Gulacsi von RB Leipzig erhält in dieser Woche eine starke neue Karte, die solide Upgrades in allen Bereichen bietet. Mit dieser Karte im Tor wird man vermutlich nichts falsch machen.

von RB Leipzig erhält in dieser Woche eine starke neue Karte, die solide Upgrades in allen Bereichen bietet. Mit dieser Karte im Tor wird man vermutlich nichts falsch machen. Sucht ihr noch einen Linksverteidiger für euer Team? Wenn ja, dann könnte die neue Karte von Günter eine Option sein. Er ist sehr schnell, hat ordentliche Pass-Werte und kann vor allem mit starken Physis-Werten glänzen.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder sollten aus eurer Sicht andere Spieler im Team der Woche vertreten sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

