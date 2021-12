In FIFA 22 ist jetzt das neue TOTW 14 verfügbar. Erfahrt hier, welche Spieler es diesmal in das Team of the Week geschafft haben.

Das ist das Team of the Week: In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende mit Toren, Vorlagen und starken Leistungen aufgefallen sind. Doch dieses Mal werden sogar die Leistungen beider Spieltage der Englischen Woche berücksichtigt.

Für die starken Leistungen erhalten die Spieler einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür allerdings eine Menge Glück. notwendig ist. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie jedoch eine Menge Geld.

Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps.

Das TOTW 14 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 14: Das neue Team der Woche wird angeführt von Lewandowksi und De Bruyne, die mit 93 und 92 die mit Abstand höchsten Gesamtratings haben. Mahrez (87), Moreno (87), Martinez (86), Sommer (87) und Upamecano (86) haben allerdings auch spannende Upgrades erhalten.

Der Feature-Spieler ist in dieser Woche Martinelli von Arsenal, der ein deutliches Upgrade von 76 auf 84 erhält.

TOTW 14 Startelf:

TH: Sommer (87)

IV: Upamecano (86)

IV: Acerbi (85)

RV: Cuadrado (85)

ZOM: De Bruyne (92)

RM: Mahrez (87)

ZM: Rakitic (84)

LM: Martinelli (84)

ST: Lewandowski (93)

ST: Gerard Moreno (87)

ST: Martinez (86)

TOTW 14 Bank:

TH: Ledesma (81)

IV: Saiss (82)

RAV: Widmer (81)

RF: Rafa (84)

MS: Doulofeu (82)

MS: Zaniolo (82)

ST: Jorge Molina (81)

RM: Vertessen (77)

ZOM: Dovedan (75)

ZOM: Tankulic (74)

ST: Siebatcheu (79)

ST: Nicholson (78)

