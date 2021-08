Für FIFA 22 wird es wieder einen umfangreichen Soundtrack geben, zu dem es jetzt schon erste Infos gibt. Wir zeigen euch, welche Songs es ins Spiel schaffen könnten.

Jedes Jahr spielt neben dem Gameplay und der Grafik auch der Soundtrack eine wichtige Rolle in FIFA. So wird es auch in FIFA 22 wieder einen neuen Soundtrack mit zahlreichen neuen Songs geben. Welche das sein könnten, verraten jetzt einige Leaks, die aus der geschlossenen Beta von FIFA 22 stammen sollen.

Wir zeigen euch eine Liste der geleakten Songs von FIFA 22. Ihr solltet jedoch bedenken, dass EA offiziell noch keinen dieser Songs bestätigt hat. Die Informationen sind also mit Vorsicht zu genießen.

Die potenziellen Songs aus FIFA 22 in der Liste

Woher stammen die Leaks? Der FIFA Twitter-Kanal FUTZone (via Twitter) hat eine erste Liste mit vermeintlichen Songs zu FIFA 22 veröffentlicht, die ihr hier sehen könnt:

Darüber hinaus hat die große FIFA-Seite fifauteam es geschafft, noch mehr zu Songs zusammen zu tragen (via fifauteam).

Hier ist die Liste aller potenziellen Songs von FIFA 22 mit Links zu den jeweiligen Musikvideos auf YouTube:

Wann kommt der offizielle Soundtrack raus? Zu welchem Zeitpunkt EA den offiziellen Soundtrack von FIFA 22 veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit war es meistens so, dass EA die neuen FIFA-Songs erst kurz vor dem offiziellen Release des Spiels enthüllt hat. Es könnte also noch bis Mitte September dauern, bevor wir alle Songs aus dem Soundtrack kennen.

Wie wichtig ist euch der Soundtrack in FIFA? Habt ihr Lieblingssongs? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

