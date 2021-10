FIFA 22: Neue SBC ist super leicht, bringt euch ein starkes 30.000-Münzen-Pack

In FIFA 22 gibt es eine neue Squad Building Challenge, bei der ihr ganz einfach ein paar ungenutzte Spieler eintauschen könnt. Als Belohnung winkt ein gutes Pack.

Was ist das für eine SBC? Die Squad Building Challenge nennt sich “Gegen den Strom” und gehört zum aktuellen Rulebreakers-Event. Dieses Event stellt Karten in den Vordergrund, die ungewöhnliche Werte aufweisen. Dementsprechend passt es, dass auch die SBC ein paar ungewöhnliche Anforderungen hat:

Genau 1 Spieler aus 1 Land

Genau 5 Spieler mit mind. 77 GES

Genau 2 Spieler mit mind. 80 GES

Min. 6 Spieler: Selten

Min. Silberspieler

Maximal 75 Teamchemie

Zahl der Spieler im Team: 11

Die Anforderungen sind ungewöhnlich, da sie keine Minimum-Chemie, sondern eine Maximum-Chemie von euch verlangen. Soll heißen: Ihr könnt auf Verbindungen und Positionen pfeifen.

Was gibt es als Belohnung? Schafft ihr die SBC, bekommt ihr ein “Seltene-Electrum-Spieler-Pack” (Untauschbar). Das kostet normalerweise 30.000 Münzen, ist also gar nicht mal so billig und gehört zu den besten Packs in FIFA 22. Dementsprechend kann es sich lohnen, sich das Pack zu schnappen – auch, wenn die Inhalte nicht tauschbar sind.

Denn möglicherweise bekommt ihr Verstärkung für euer Team oder zumindest neues SBC-Futter: Im Pack stecken 6 seltene Gold- und und 6 seltene Silber-Spieler.

So löst ihr die “Gegen den Strom”-SBC in FIFA 22

Was für Spieler braucht man? Die Anforderungen sehen mit all den Zahlen erstmal verwirrend aus, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ihr braucht nur:

5 Goldspieler. Zwei davon brauchen 80 Gesamt-Wert oder mehr, die anderen drei zwischen 77 und 79.

Den Rest füllt ihr mit Silberspielern.

Achtet darauf, dass ihr 6 seltene Spieler braucht und keine zwei Spieler aus dem gleichen Land kommen dürfen.

Das kann dann etwa so aussehen:

Die Lösung klappt meist mit Spielern aus dem Verein

Kurz: Schaut einfach mal in eurem Verein nach, was für Spieler ihr noch aus untauschbaren Packs oder Ähnlichem herumliegen habt. Geht dazu in der SBC einfach auf “nur untauschbare Items” und ordnet dann nach Qualität und am besten von niedrig bis hoch.

Da die Chemie egal ist, könnt ihr im Zweifel auch Torhüter auf Stürmer-Positionen stellen oder jede andere Variante ausprobieren. Selbst, wenn ihr gar keine Karten mehr im Club habt und auf dem Transfermarkt Spieler für die SBC holen wollt, dürfte euch die Lösung kaum mehr als 4.000 Münzen kosten – aber in der Regel sollte diese SBC nahezu kostenlos zu lösen sein.

Deutlich schwieriger ist da schon die neue SBC für Chelsea-Spieler Kanté. Den gibt es gerade in der Flashback-Version. Doch lohnt sich die Spezialkarte für Kanté überhaupt?