FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zu dem Spielfehler? Habt ihr selbst Joe Cole im Team und könnt ihn jetzt nicht nutzen? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wie geht es weiter? In dem Thread auf Twitter hat EA angekündigt, bereits an einer Lösung zu arbeiten und sich erneut zu melden, wenn es etwas Neues gibt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to