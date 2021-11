FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zu den neuen SBCs? Habt ihr euer Glück schon versucht? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

So viele seltene Gold-Karten gibt es in den verschiedenen SBCs:

Schließlich passen Ronaldo, Messi und Mbappé in die Kategorie Dribbling 82+. Das Problem: Neben Messi, Ronaldo und Mbappé gibt es noch 174 weitere seltene Gold-Karten, die einen Dribbling-Wert von 82 oder höher aufweisen können. Die Chancen, diese Karten zu ziehen, scheinen also gering zu sein.

Doch lohnt es sich, sein Karten-Futter und wertvollen Münzen in diese SBCs zu investieren? Wir schauen uns die Chancen auf gute Karten mal etwas genauer an.

Was sind das für SBCs? Im Zuge des neuen Numbers-Up-Events hat EA am 15. November drei neue Squad Building Challenges veröffentlicht, die Karten mit bestimmten Werten über 82 garantieren. Es gibt:

