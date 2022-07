FIFA 22: FUTTIES Team 2 kommt heute – Alle Infos und Leaks zum Event

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zum FUTTIES-Event? Freut ihr euch auf die Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Die Leaks gibt es: Der berühmte FUT-Leaker FUT Sheriff (via Twitter ) hat wieder einen Leak veröffentlicht. Der Leaker behauptet, dass es eine starke FUTTIES-Karte von Chiesa geben wird, die via SBC freigeschaltet werden könne.

Die Karten könnten kommen: Der neue Ladescreen von Ultimate Team deutet bereits die ersten Karten des neuen Teams an. Wenn man die Stats mit den bereits erhältlichen Karten vergleicht, sollten heute folgende Spieler in Team 2 vertreten sein:

Was bringt das Event sonst noch? Neben dem Batch 2, bringt das FUTTIES-Event weitere Spezialkarten via SBCs (Squad Building Challenges) oder Aufgaben ins Spiel. Besonders stark sind die Voting-Karten, bei denen die FUT-Spieler abstimmen können, welche Karten Upgrades erhalten sollen.

Wann kommt das FUTTIES Team 2? Das zweite „Batch“ des FUTTIES-Event erscheint heute, am 22. Juli um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

