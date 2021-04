Am Mittwoch, den 7. April 2021, erscheint das neue TOTW 28 in FIFA 21 Ultimate Team. Wer könnte im Team der Woche stehen? Wir schauen auf die TOTW Predictions.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Hier wird versucht, zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer starken Auftritte in das nächste Team der Woche gewählt werden.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 28 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 28 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Torhüter

TW: Maignan (OSC Lille)

TW: Silvestri (Hellas Verona)

Verteidiger

LV: Krejci (Sparta Prag)

LV: Mendy (Manchester City)

IV: Bastoni (Inter Mailand)

LV: Acuna (Sevilla)

IV: Alvaro (Olympique Marseille)

IV: Fabinho (Liverpool FC)

Mittelfeldspieler

ZOM: Pereira (West Bromwich Albion)

LM: Kostic (Eintracht Frankfurt)

ZOM: Hunt (HSV)

RM: Rober (UD Las Palmas)

RM: Redmond (Southampton)

Stürmer

ST: De Tomas (RCD Espanyol)

LF: Thuram (Borussia Mönchengladbach)

LF: Trezeguet (Aston Villa)

MS: Fountas (Rapid Wien)

ST: Daka (RB Salzburg)

ST: Iago Aspas (Celta Vigo)

RF: Berghuis (Feyenoord Rotterdam)

ST: Muriel (Atalanta)

ST: Moreno (Villareal)

ST: Ben Yedder (AS Monaco)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 28

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

So könnte die 2. Inform-Karte von Kostic aussehen

Filip Kostic zeigte eine starke Leistung beim 2:1 Sieg von Frankfurt gegen Borussia Dortmund und war an beiden Toren der Frankfurter beteiligt. Eine neue Inform-Karte scheint damit möglich zu sein.

zeigte eine starke Leistung beim 2:1 Sieg von Frankfurt gegen Borussia Dortmund und war an beiden Toren der Frankfurter beteiligt. Eine neue Inform-Karte scheint damit möglich zu sein. Marcus Thuram erzielte beide Tore beim 2:1 Erfolg von Gladbach gegen Freiburg. Ob der Franzose dafür seine erste TOTW-Karte in FUT 21 erhält, erfahren wir am Mittwoch.

