Am nächsten Mittwoch, den 24. März, veröffentlicht EA das neue TOTW 26 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? Hier erfahrt ihr, wer einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Dabei wird versucht, zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer starken Auftritte in das nächste Team der Woche gewählt werden.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 26 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Zudem kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das funktioniert, verraten wir euch hier:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 26 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an. Robert Lewandowski sieht er trotz Hattrick nicht im nächsten TOTW, weil er vor kurzem erst im TOTW 23 vertreten war.

Torhüter

TW: Oblak (Atletico Madrid)

TW: Montipo (Benevento)

Verteidiger

RV: Lainer (Borussia Mönchengladbach)

IV: Kjaer (AC Mailand)

RV: Dest (FC Barcelona)

LV: Hanin (Paris FC)

Mittelfeldspieler

ZM: Billing (AFC Bournemouth)

ZM: Sabitzer (RB Leipzig)

RM: Ansaldi (Torino FC)

LM: Leibold (HSV)

LM: Gnabry (FC Bayern)

ZM: Malinovskyi (Atalanta)

ZM: Trebel (RSC Anderlecht)

ZM: Romo (Cruz Azul)

ZOM: Moura (Tottenham)

Stürmer

ST: Bamford (Leeds United)

ST: Silva (Eintracht Frankfurt)

MS: Trossard (Brighton)

ST: Kobayashi (Kawasaki-F)

ST: Pekhart (Legia Warschau)

RF: Neres (Ajax Amsterdam)

ST: Borre (River Plate)

MS: Benzema (Real Madrid)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 26

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Serge Gnabry vom FC Bayern erzielte zwar keinen Hattrick wie Robert Lewandowski, doch er bereitete ein Tor vor und schoss ein weiteres selbst. Ob er dafür seine zweite Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

So könnte eine neue TOTW-Karte von Gnabry aussehen

Stefan Lainer machte ein starkes Spiel gegen Schalke 04 und konnte beim 3:0 Sieg ein Tor selbst erzielen. Möglicherweise erhält er für diese Leistung seine erste Inform-Karte in FUT 21.

machte ein starkes Spiel gegen Schalke 04 und konnte beim 3:0 Sieg ein Tor selbst erzielen. Möglicherweise erhält er für diese Leistung seine erste Inform-Karte in FUT 21. Marcel Sabitzer konnte im Spiel gegen Armina Bielefeld überzeugen und das entscheidende 1:0 Siegtor schießen. Eine TOTW-Karte wäre also denkbar.

konnte im Spiel gegen Armina Bielefeld überzeugen und das entscheidende 1:0 Siegtor schießen. Eine TOTW-Karte wäre also denkbar. André Silva hat beim spektakulären 5:2 Sieg gegen Union Berlin zweimal getroffen und ein weiteres Tor vorgelegt. Seine dritte Inform-Karte sollte dementsprechend drin sein.

Wenn ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir die besten Spieler unter 150.000 Münzen für euch.