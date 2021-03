FIFA 21 TOTW 24: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am 10. März, erscheint in FIFA 21 das TOTW 24 (Team of the Week). Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, wer einen Platz im nächsten Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team der Woche? Für das Team der Woche wählt EA Sports in jeder Woche 23 Spieler aus, die im realen Fußball gute Leistungen gezeigt haben. Diese Spieler werden dann mit verbesserten Inform-Karten belohnt, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW-Predictions? Bevor das TOTW erscheint, versucht die FUT-Community zu erahnen, welche Spieler es in das Team der Woche schaffen könnten. Hierbei werden Vorhersagen anhand der realen Leistungen der Spieler erstellt.

Wichtig ist aber, dass die Predictions keine Garantie sind und durchaus vom richtigen TOTW abweichen können.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem hervorragend genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie das funktioniert:

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Torhüter

TW: Henderson (Manchester United)

TW: Joronen (Brescia)

TW: Siegrist (Dundee United)

Verteidiger

RAV: Kaderabek (Hoffenheim)

RV: Guilbert (Stasbourg)

LV: Jordi Alba (FC Barcelona)

IV: Rugani (Cagliari)

Mittelfeldspieler

ZM: Goretzka (FC Bayern)

ZOM: Romarinho (Al Ittihad)

ZOM: Jay (Exeter City FC)

Stürmer

ST: David (OSC Lille)

RF: Ilicic (Atalanta)

ST: Sánchez (Inter Mailand)

ST: Morata (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

RF: Mahrez (Manchester City)

ST: Funes Mori (Rayados)

ST: Kane (Tottenham)

ST: Sorloth (RB Leipzig)

RF: Berghuis (Feyenoord Rotterdam)

LF: Kent (Rangers)

ST: Damiao (Kawasaki-F)

ST: Maclaren (Melbourne City)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 24

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Leon Goretzka erhielt in der letzten Woche überraschend keinen Platz im TOTW 23, denn EA gab Lewandowski den Vorzug. Doch vielleicht erhält Goretzka in dieser Woche eine neue Chance. Seine gute Leistung und der Führungstreffer gegen Borussia Dortmund, würden dafür sprechen.

Pavel Kadeřábek machte ein starkes Spiel für Hoffenheim und bereitete beide Tore beim 2:1 Sieg gegen VfL Wolfsburg vor. Eine TOTW-Karte wäre also durchaus denkbar.

machte ein starkes Spiel für Hoffenheim und bereitete beide Tore beim 2:1 Sieg gegen VfL Wolfsburg vor. Eine TOTW-Karte wäre also durchaus denkbar. Alexander Sorloth überzeugte mit einer starken Leistung gegen den SC Freiburg. Ihm gelangen ein Tor sowie eine Vorlage beim 3:0 Sieg. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Falls ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir hier starke Karten bis 100.000 für euch zusammengestellt.