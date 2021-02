Am 17. Februar, erscheint in FIFA 21 das TOTW 21 (Team of the Week). Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, wer einen Platz im nächsten Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team der Woche? Für das Team der Woche wählt EA Sports in jeder Woche 23 Spieler aus, die im realen Fußball gute Leistungen gezeigt haben. Diese Spieler werden dann mit verbesserten Inform-Karten belohnt, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW-Predictions? In jeder Woche versucht die FUT-Community zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden sich die Leistungen der Spieler genau angeschaut und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist aber, dass die Predictions keine Garantie sind und stark vom richtigen TOTW abweichen könnten.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem sehr gut genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Die Vorhersage zum Team of the Week 21 in Ultimate Team

Der bekannte FIFA-YouTuber KieronSFF hat Vorhersagen zum nächsten Team der Woche getroffen. Kurioserweise sind in den Predictions diesmal keine Spieler aus der Bundesliga vertreten.

Das Spiel Bayern gegen Bielefeld steht allerdings noch aus und findet erst heute, am 15. Februar, statt.

Torhüter

TW: Martinez (Aston Villa)

TW: Meret (Neapel)

Verteidiger

IV: Mendy (Real Madrid)

IV: Coates (Sporting Lissabon)

RV: Lowton (FC Burnley)

Mittelfeldspieler

RM: Llorente (Atletico Madrid)

ZDM: Ndidi (Leicester City)

ZDM: Rodri (Manchester City)

RM: Sarr (Watford)

ZDM: Veretout (Roma FC)

ZM: Kroos (Real Madrid)

ZOM: Thomasson (Strasbourg)

Stürmer

ST: Gomis (Al Hilal)

ST: Ormeno (Puebla)

MS: Messi (FC Barcelona)

ST: Niakate (Al Wehda)

ST: Karlsson (Sparta Prag)

ST: Wyke (Sunderland)

ST: Aubameyang (Arsenal)

ST: Derbyshire (Macarthur FC)

ST: Henderson (Salford City)

ST: Lukaku (Inter Mailand)

Zu den starken Karten aus dem aktuellen Future-Stars-Team könnte mit Lionel Messi eine weitere Top-Karte in FIFA-Packs kommen. So könnte sie aussehen:

Ob Messi es allerdings tatsächlich in das TOTW 21 schafft. erfahren wir am Mittwoch.