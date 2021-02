FIFA 21 TOTW 19: Predictions zum neuen Team der Woche – mit Salah

Am Mittwoch, den 3. Februar 2021, erscheint das neue TOTW 19 in FIFA 21 Ultimate Team. Wer könnte im Team der Woche stehen? Wir schauen auf die TOTW Predictions.

Was ist das Team of the Week? Jede Woche erscheint das TOTW in FIFA 21 Ultimate Team. Dort werden 23 Spieler mit einer schwarzen Inform-Karte für starke Leistungen im realen Fußball belohnt. Diese Spezialkarten weisen bessere Werte als die Standard-Karten auf und sind auf dem Transfermarkt mehr wert.

Jeder Spieler im TOTW ist dann eine Woche lang als Spezialversion in Packs zu finden.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche stehen könnten.

Sie schaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potentielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 19 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Vorhersage zum Team of the Week 19 in Ultimate Team

Der FIFA-YouTuber KieronSSF hat umfassende Predictions zum TOTW 19 auf Grundlage der vergangenen Woche erstellt (via YouTube). In seiner Vorhersage steckt so mancher Bundesliga-Spieler – und eine ziemlich starke Karte vom FC Liverpool.

Torhüter

TW: Bounou (Sevilla)

TW: Rui Patricio (Wolverhampton)

Verteidiger

RV: Quadrado (86)

IV: Azpilicueta (Chelsea)

IV: Brooks (Wolfsburg)

ZM: Gross (Brighton)

ZDM: Doucouré (RC Lens)

ZDM: Abergel (FC Lorient)

Mittelfeldspieler

LM: Mislav Orsic (GNK Dinamo Zagreb)

RM: Raphinha (Leeds United)

RM: Wolf (Köln)

ZM: Gündogan (Manchester City)

ZDM: Soucek (West Ham)

LM: Onyekuru (Galatasaray)

ZDM: Delaney (Dortmund)

Stürmer

ST: Lautaro Martinez (Inter Mailand)

ST: Zoller (VfL Bochum)

ST: Rodriguez (Cruz Azol)

RF: Salah (Liverpool)

ST: Toney (FC Brentford)

ST: Rafa Mir (SD Huesca)

ST: Wilson (Newcastle)

ST: Mayoral (Roma)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 19

Welche Bundesliga-Spieler sind dabei? In den aktuellen Predictions sind einige Spieler der ersten Bundesliga dabei. Könnten sie im neuen TOTW stehen?

Zehn Minuten dauerte es, dass Augsburg in Dortmund in Führung ging. Dann aber drehte der BVB das Spiel – auch, weil Delaney in der 26. Minute den Ausgleich schoss. Die Partie endete 3:1 für Dortmund.

in der 26. Minute den Ausgleich schoss. Die Partie endete 3:1 für Dortmund. Gleich zwei Mal traf Marius Wolf im Spiel gegen Arminia Bielefeld. Mit seinem Doppelpack legte er den Grundstein für einen 3:1 Sieg der Kölner.

im Spiel gegen Arminia Bielefeld. Mit seinem Doppelpack legte er den Grundstein für einen 3:1 Sieg der Kölner. John Anthony Brooks half in der Innenverteidigung beim 3:0 gegen Freiburg tatkräftig mit und trug dazu bei, dass die Wölfe nun Dritter in der Tabelle sind. Außerdem erzielte er das 1:0.

Wer letztendlich dabei ist, wird sich am Mittwoch zeigen. Apropos Bundesliga: Hier findet ihr 10 Spieler, die dringend ein Ratings-Upgrade brauchen.