FIFA 21: Kommentatoren ändern und ausschalten – so funktioniert’s

Ihr habt genug von den Ansagen, wenn euer Stürmer wieder mal das entscheidende Tor knapp verpasst? Dann zeigen wir euch hier, wie ihr in FIFA 21 die Kommentatoren ändern oder ausschalten könnt.

Das sind die Kommentatoren in FIFA 21: Die Kommentatoren begleiten in FIFA 21 jedes Duell auf dem Platz. Sie informieren euch beispielsweise im Karrieremodus über die Entwicklungen in der Tabelle, präsentieren Fakten zu Gegner, Stadion und Spielern und kommentieren grundsätzlich jede Aktion auf dem Platz.

Wolff Fuss und Frank Buschmann melden sich immer pünktlich zum Spielbeginn

Egal ob missglückte Flanke, genialer 5-Sterne-Skillmove oder heftiger Tor-Abschluss: Die Kommentatoren haben für jeden Fall einen passenden (oder auch mal weniger passenden) Spruch parat.

Das deutsche Team besteht dabei aus Frank Buschmann und Wolff Fuß. Im neuesten Ableger werden die beiden außerdem von Esther Sedlaczek als Moderatorin unterstützt, die im Karrieremodus beispielsweise über Tore in den Parallelspielen informiert. Das gehört zu den Neuerungen in FIFA 21.

Wie ändere ich das Kommentatoren-Team in FIFA 21?

Sprache ändern in FIFA 21: So unterhaltsam die Kommentare auch seien können – manchmal hat man sie einfach über. Dann kann es Spaß machen, die Sprache mal zu ändern. In FIFA 21 stehen standardmäßig diese Sprachen zur Verfügung;

Deutsch

Italienisch

Englisch

Französisch

Brasilianischens Portugiesisch (Download)

Niederländisch (Download)

Spanisch (Download)

Manchmal will man die Kommentatoren aber auch einfach komplett abschalten. Zum Beispiel, weil man im Koop-Modus beim Abstimmen in der Party nicht auch noch die Kommentatoren-Stimmen braucht, oder weil man nebenbei Musik hört.

So ändert ihr die Kommentatoren-Einstellung: Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr noch vor dem Spiel entscheidet, dass ihr die Kommentatoren ausschalten wollt, könnt ihr einfach über die Spieleinstellungen im Hauptmenü gehen. Hier navigiert ihr zum Audio-Reiter:

Im Audio-Reiter findet ihr sämtliche Musik- und Effekteinstellungen.

Wechselt nun mit den Schultertasten zu „11 gg. 11 Audio“. Dort könnt ihr sowohl die Sprache des Kommentars ändern, als auch seine Lautstärke.

Es ist also auch möglich, die Kommentatoren einfach ein bisschen in den Hintergrund zu schieben, anstatt sie komplett auszuknipsen. Wenn ihr sie komplett ausschalten wollt, reduziert die Lautstärke auf „0“.

Sprache und Lautstärke sind frei anpassbar

Kommentatoren im Spiel ändern: Seid ihr bereits in einer Partie, könnt ihr die Audio-Einstellungen ebenfalls ändern. Hierzu müsst ihr:

In das Pause-Menü wechseln Die Einstellungen ansteuern In den Audio-Einstellungen wie oben mit den Schultertasten zu 11-gg.-11-Audio wechseln.

Allerdings könnt ihr mitten in einer Partie nur die Audio-Lautstärke anpassen. Die Sprache ist nicht mitten im Spiel änderbar und fehlt in den Einstellungen.

Während einer Partie könnt ihr nur die Lautstärke ändern

Bedenkt außerdem, dass ihr in Online-Modi wie Ultimate Team nur einige Sekunden im Pause-Menü verbringen könnt, bevor das Spiel weitergeht. Hier müsst ihr im Zweifel also fix sein – oder die Einstellung vor der Partie vornehmen.

Hier findet ihr weitere Tipps zum Start von FIFA 21.