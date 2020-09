FIFA 21 hat Einblicke in den Karrieremodus gegeben. Dabei wurde auch verraten, dass das deutsche Kommentatoren-Duo Fuss und Buschmann Verstärkung bekommen: Esther Sedlaczek wird Moderatorin in der Fußball-Simulation!

Das wurde verraten: Auf Twitter zeigt EA die Neuigkeit rund um Sedlaczek. Sie wird in FIFA 21 die Moderatoren-Rolle einnehmen. Frank Buschmann und Wolff Fuss sind weiterhin die Kommentatoren, die ihr während des Spiels hören werdet. Sie sind bereits seit FIFA 16 im Duo aktiv.

Esther Sedlaczek wird euch in FIFA 21 die Rolle des Studio-Moderators übernehmen. Sie berichtet dann auch im neuen Feature „News from elsewhere“ über andere Partien, die parallel laufen. Dieses Feature gab es bereits in anderen Sprachen in den Vorgänger-Teilen. In FIFA 21 bekommt auch die deutsche Version eine solche Rubrik.

Erste deutsche Moderatorin – Fans jubeln

Wer ist Esther Sedlaczek? Die Moderatorin ist bekannt vom Pay-TV-Sender Sky. Dort moderiert sie unter anderem diverse Partien der Bundesliga und führt durch das Programm.

Sie ist also ein Kollege von Buschmann und Fuss und es ist durchaus vorstellbar, dass die drei untereinander die ein oder andere Anekdote erzählen werden.

Das ist so besonders: Sedlaczek ist die erste weibliche deutsche Stimme, die ihr in FIFA hören werdet. Bislang waren die Kommentatoren immer männlich und Frauen tauchten lediglich dann auf, wenn ihr mit den weiblichen Nationalmannschaften eine Partie bestritten hattet.

Wie kommt die Ankündigung an? Bei FIFA-Fans kommt diese Nachricht durchaus gut an. Auf Twitter gibt es zahlreiche Kommentare, dass man nun endlich auch den deutschen Ton hören kann, da man die Sprüche von Buschmann und Fuss wohl schon nachts im Schlaf aufsagen kann.

Der deutsche YouTuber HandOfBlood meint beispielsweise: „Endlich nicht mehr 24/7 die gleichen abgedroschenen Phrasen.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Andere Twitter-User, wie Felix__1998″ gehen sogar noch weiter und meinen: „Endlich. Dann kann man die deutschen Kommentatoren doch mal ausprobieren.“

Die Stimmung ist vor dem Release von FIFA 21 also gut, zumindest auf diesem Bereich. Nach der Bekanntgabe der ersten Werte von Spielern gab es viel Stress, denn in manchen Augen sind diese Bewertungen falsch ausgefallen.