Sami Khedira hat eine starke Flashback-Karte in FIFA 21 bekommen. Die sieht auf den ersten Blick teuer aus, doch die Stats der Karte machen die SBC lohnenswert.

Das ist die Khedira-Karte: Normalerweise ist Sami Khedira keine besonders beliebte Karte in Ultimate Team. Der Mittelfeldspieler hat auf seiner Goldkarte nur einen Pace-Wert von 45, der ihn extrem ausbremst. Dementsprechend liegt die normale Karte auch nur bei 750 Münzen auf dem Transfermarkt.

Doch bei der neuen Flashback-Karte sieht das ganz anders aus. Ein Upgrade um 30 (!) Punkte bei der Geschwindigkeit und weitere starke Verbesserungen der übrigen Werte machen Khedira plötzlich zu einem der nützlichsten Mittelfeldspieler im ganzen Spiel.

Die neue Khedira-Karte überzeugt in allen Bereichen

Das sieht man, wenn man sich die Übersicht aller Spieler auf der zentralen Mittelfeldposition anschaut. Ordnet man diese nach gesamten In-Game-Stats, pendelt sich Khedira bei Spielern wie der Inform-Karte von Bruno Ferndandes (89) oder Ikonen wie Gerrard, Seedorf oder Vieira ein.

Natürlich haben die Legenden den Vorteil ihrer umfassenden Link-Möglichkeiten, doch auch Khedira ist gut einsetzbar. Als deutscher Spieler in der Serie A passt er zu allen Spielern der italienischen Liga – was alle freuen dürfte, die sich hier in Sachen Spezialkarten vernachlässigt fühlten.

Aber auch zu Bundesliga-Teams oder Premier-League-Mannschaften, die Spieler wie Havertz oder Werner nutzen, passt Khedira sehr gut. Kurz: Die SBC liefert einen richtig starken, flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler.

FIFA 21: Was kostet die Khedira-Lösung?

Was kostet die SBC? Bei futbin wird die Lösung der Khedira-SBC aktuell mit etwa 150.000 Münzen angegeben, wenn man alle Karten neu kaufen muss. Das sieht erstmal nach einer ganzen Menge aus – doch die Khedira-Karte ist mit ihren starken Werten deutlich günstiger, als andere Karten in dem Leistungsbereich.

Insofern kann man hier guten Gewissens zuschlagen. Bedenkt aber, dass die Karte nicht tauschbar ist und sich nicht für Trading eignet. Sie muss schon in euer Team passen.

Mögliche Khedira-Lösungen: Für die SBC müsst ihr zwei Teil-SBCs abschließen:

Einmal braucht ihr ein 83er-Team mit einem Real-Madrid-Spieler, einem von Juventus (Piemonte Calcio) und einen TOTW-Spieler. Die Chemie liegt bei 75.

Als zweites benötigt ihr ein 86er Team mit einem deutschen Spieler und einer Chemie von 70. Das ist die teurere SBC.

In der Community gibt es schon einige Lösungen der SBC. Hier findet ihr zwei Vorschläge, die funktionieren. Ihr findet hier die Aufstellungen sowie eine Liste der Spieler. In Klammern findet ihr die Position, die sie normalerweise besetzen – auf der müssen sie in der SBC aber nicht zwingend stehen. Beispiel: Bürki ist eigentlich Torhüter, wird in der SBC aber als RV eingesetzt.

SBC-Lösung „Vergangenheit und Gegenwart“

Eine mögliche Lösung der ersten SBC (via futbin)

TW: Dubravka (TW)

LV: Reguilon (LV)

IV: Schmeichel (TW)

IV: Patricio (TW)

RV: Ricardo Esgaio (RV & TOTW-Karte)

ZM: Lo Celso (ZM)

ZM: Ruben Neves (ZM)

ZM: Moutinho (ZM)

LF: Bergwijn (LM)

ST: Morata (ST)

RF: Pepe (RM)

SBC-Lösung „Die Mannschaft“

Eine mögliche Lösung der SBC (via futbin)

TW: Handanovic (TW)

LV: Leno (TW)

IV: Skriniar (IV)

IV: De Vrij (IV)

RV: Bürki (TW)

LM: Navas (TW)

ZDM: Brozovic (ZDM)

ZM: Verratti (ZM)

ZM: Gueye (ZDM)

RM: Di Maria (RF)

ST: Icardi (ST)

Dies sind allerdings nur zwei Vorschläge aus der Community, die SBCs lassen sich auch anders lösen. Schaut auch, welche Spieler ihr bereits im Verein habt, die ihr für die Challenges nutzen könnt. So braucht ihr nicht alle nötigen Karten auf dem Transfermarkt kaufen.

