FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Das ist neu: Die Icon SBCs sind nicht der einzige neue Inhalt an diesem Freitag. In FUT 21 bringt die neue Season 2 frische Aufgaben und damit auch neue Aufgabenspieler.

Diese Icon SBCs gibt es: Die ersten Icon SBCs in FIFA 21 Ultimate Team bieten lediglich 3 Spieler. Luis Figo (90) ist dabei vom Gesamtwert her die stärkste Karte, Van der Sar und Zanetti bieten Alternativen in der Defensive.

Wann gehts es los? Die Icon SBCs sind ab sofort in FUT 21 erhältlich. Doch im Gegensatz zum langfristigen Grind müsst ihr euch beeilen, in 29 Tagen verschwinden die ersten Icon SBCs bereits wieder und ihr könnt die Icon-Karten nur noch auf dem Transfermarkt kaufen oder aus Packs ziehen.

Was sind Icon SBCs? Bei den Icon SBCs handelt es sich um Squad Building Challenges, mit denen man Icon-Karten in FUT freischalten kann. Die kennt man noch aus früheren Ablegern. Um hier eine Legende zu erhalten, war immer ein langer und harter Grind erforderlich, den sich viele Spieler für FIFA 21 zurückgewünscht haben – jetzt ist es endlich soweit.

In FIFA 21 kommen heute, am 20. November, endlich wieder Icon SBCs (Squad Building Challenges) ins Spiel. Wir zeigen euch, welche Ikonen zur Auswahl stehen.

