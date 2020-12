Im Zuge des neuen Updates für FIFA 21 haben Dataminer eine interessante Fehlermeldung im Code gefunden. Diese spricht von Ländersperren für Ultimate Team.

Heute, am 8. Dezember, erschien für die PC-Version von FIFA 21 bereits Title Update 7. Neben den Anpassungen, die vor allem die Schiedsrichter-Logik betreffen, haben Dataminer eine spannende Entdeckung im Code von FIFA 21 gemacht.

Was wurde gefunden? Via Twitter hat die FUT-Seite FUT Watch auf eine neue Fehlermeldung im FIFA-Code aufmerksam gemacht. Sie haben eine Error-Message gefunden, die folgenden Inhalt bietet:

„FIFA Ultimate Team ist derzeit aufgrund einer Anfrage der Behörden Ihrer Region nicht erreichbar.“

Dies sind allerdings die einzigen Informationen, die aktuell im Code zu finden sind. Weitere Details zu der vermeintlichen Fehlermeldung gibt es bisher nicht.

Bedenkt daher, dass diese Meldung nicht offiziell ist und es sich dabei auch nur um einen Platzhalter handeln könnte.

Ultimate Team mit Problemen in mehreren Ländern

Immer wieder steht der Ultimate-Team-Modus von FIFA wegen Glücksspiel-Mechaniken in der Kritik. So wurde in den Niederlanden erst im Oktober eine Strafe wegen Lootboxen in FIFA 21 verhängt.

In Belgien ist sogar der Verkauf von Packs in FIFA seit mehreren Jahren komplett verboten. Doch einen Verbot von Ultimate Team in einer kompletten Region, gibt es bisher nicht.

Das sagt EA dazu: Bisher hat sich der Entwickler noch nicht zu der vermeintlichen Fehlermeldung im Code von FIFA 21 geäußert. Wir haben EA jedoch um ein Statement gebeten und halten euch auf dem Laufenden.

Ihr könnt in FIFA 21 Ultimate Team auch erfolgreich sein und ein starkes Team haben, ohne echtes Geld für Packs auszugeben. Das stellt der FIFA-Profi Tim Latka in diesem Jahr erfolgreich unter Beweis.