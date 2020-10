In FIFA 21 Ultimate Team spielt nicht nur eure Startelf eine wichtige Rolle, auch die Spieler auf der Ersatzbank können das Spiel entscheiden. Wir zeigen euch starke und günstige Supersubs, die ihr für eurer Team kaufen solltet.

Was sind Supersubs? Als Supersubs (Super Substitutions – Super Auswechslungen) bezeichnet die FIFA-Comunnity starke Spieler, bei denen es sich lohnt sie im Laufe eines FUT-Matches durch eine Auswechslung ins Spiel zu bringen.

Sie können nochmal für frischen Wind und Geschwindigkeit sorgen, da sie mit voller Stamina ins Match kommen.

Diese Top-Joker müssen auf eure Bank

Was muss ein Supersub bieten? Am besten sollten Supersubs, besonders zum Beginn von FIFA 21, nicht allzu teuer sein und trotzdem in die aktuelle Meta des Spiels passen. Wir zeigen euch Karten, die beides erfüllen und perfekt für eure erste Weekend League sind.

Quincy Promes

Quincy Promes

Das kann die Karte: Promes ist ein schneller, dribbelstarker offensiver Mittelfeldspieler. Er eignet sich hervorragend, um noch einmal Tempo ins Spiel zu bringen und mit seinen 5-Sterne Skill-Moves gegnerische Verteidiger auszudribbeln. Wenn ihr ihm dann noch den Finisher Chemistry-Style gebt, dann sind auch seine Torschüsse wahnsinnig gefährlich.

Schwacher Fuß: 4

Skill-Moves: 5

Preis: 1.300 Münzen (PS4)

Gelson Martins

Gelson Martins

Das kann die Karte: Martins besticht mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit von 94. Wechselt ihr in zum Ende des Spiels ein, dann kann wohl kaum ein Verteidiger ihn aufhalten. Am besten nutzt ihr sein Tempo, um euch zum Tor zu dribbeln und dann den entscheidenden Pass in die Mitte zu spielen.

Schwacher Fuß: 3

Skill-Moves: 5

Preis: 1.300 Münzen (PS4)

Josef Martinez

Josef Martinez

Das kann die Karte: Josef Martinez hat genau zwei Eigenschaften, die ein Supersub-Stürmer braucht: Geschwindigkeit und gute Schusswerte. Bringt ihr ihn am Ende eines Spiels, dann dürften Tore sicher sein. Vor allem wegen seinen 4-Sternen beim schwachen Fuß, was ihn fast beidfüßig macht.

Schwacher Fuß: 4

Skill-Moves: 3

Preis: 700 Münzen (PS4)

Youcef Atal

Youcef Atal

Das kann die Karte: Gebt Atal einen Sentinel-Chemisty-Style und schon ist er ein Top-Aussenverteidiger mit hervorragenden Werten. Ihr solltet ihn bringen, um noch einmal für defensive Stabilität zu sorgen und um offensive Akzente zu setzen. Denn Atal kann mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke den ein oder anderen Spieler abziehen.

Schwacher Fuß: 5

Skill-Moves: 4

Preis: 950 Münzen (PS4)

Jean-Philippe Gbamin

Jean-Philippe Gbamin

Das kann die Karte: Solltet ihr in einem Match eine Rote Karte kriegen, dann ist Gbamin euer Mann. Wechselt ihn ein, um wieder Stabilität in eure Defensive zu kriegen. Seine Vorteile sind die Geschwindigkeit, Defensive und Physis.

Schwacher Fuß: 3

Skill-Moves: 3

Preis: 800 Münzen (PS4)

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr gute Supersubs für euer FUT-Team? Weitere Tipps zum Start von FIFA 21 haben wir hier für euch.