Ein fieser Goblin bekommt ein neues Spiel auf Steam, und ich bin bereit, mich wieder quälen zu lassen

Mit Blades of Greed erwartet die Styx-Reihe im Jahr 2025 einen neuen Ableger auf Steam. Der erste Reveal-Trailer hat für MeinMMO-Autor Ody bereits gereicht, um sich weiter vom fiesen Goblin quälen zu lassen.

Styx: Blades of Greed ist der 3. Teil einer Reihe von Schleich-Spielen und erscheint im 4. Quartal 2025 für den PC auf Steam sowie für die Konsolen PS5 und Xbos Series X|S. An Blades of Greed sitzt erneut der französische Entwickler Cyanide Studio.

Den Reveal-Trailer zu Styx: Blades of Greed seht ihr hier:

Teil 1 und 2 bekommt ihr derzeit übrigens auf Steam für insgesamt knapp 5 €. Das Angebot gilt noch bis zum 13. März 2025. Die beiden Spiele befinden sich aber relativ häufig im Sale:

Styx: Master of Shadows auf Steam

Styx: Shards of Darkness auf Steam

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Ody fühlt sich eigentlich vielmehr bei Strategie- und Rollenspielen heimisch. Mit Stealth-Games hat er (von Assassin’s Creed mal abgesehen) deutlich weniger am Hut – für den fiesen Styx macht er da aber gerne eine Ausnahme.

Stealth-Action in einer verdrehten Fantasy-Welt

Protagonist der Reihe ist Styx: ein fieser Goblin, der sich durch eine Fantasy-Welt stiehlt und meuchelt. Die Welt von Styx spielt mit bekannten Fantasy-Tropes – Orks und Goblins werden hier von den bösen Menschen, Elfen und Zwergen unterdrückt, was der Geschichte einen frischen Twist verleiht.

Blades of Greed will die Formel der ersten beiden Spiele nicht komplett über Bord werfen, sondern verfeinern. Als Styx erkunden wir erneut großflächige, vertikale Level und schleichen uns dabei lieber an Feinden vorbei, als ihnen im offenen Kampf gegenüberzutreten.

Anders als in den bisherigen Teilen nehmen wir diesmal keine Aufträge von anderen an, sondern gehen unseren eigenen Weg. An Bord seines Zeppelins jagt Styx mit seiner Crew nach Quarz – einer mysteriösen Energiequelle, die es uns unter anderem erlaubt, Feinde wie Marionetten zu kontrollieren.

Styx besitzt eine Vielzahl an Werkzeugen und Fähigkeiten, um Gegner leise auszuschalten. Das ist auch bitter nötig, denn als Goblin sind wir nicht gerade der geborene Kämpfer. Da kommen wir auch schon an den Punkt, an dem ich die Spiele immer wieder aufgebe – ich bin einfach nicht gut im Schleichen.

Ein herrlich fieser Protagonist

Obwohl das Genre eigentlich nichts für mich ist, kehre ich immer wieder zu den Spielen zurück. Daran ist vor allem Styx selbst schuld: Von niemand anderem lasse ich mich lieber verbal fertig machen, wenn ich in Shards of Darkness den Löffel abgebe und er mit einem beißenden Spruch mein Scheitern kommentiert.

Styx’ zynische Art und sein sardonischer Humor sind zwar Geschmackssache, meinen trifft er damit allerdings. Aus diesem Grund werde ich mir demnächst wohl erneut den Kopf an den bisherigen Spielen zerbrechen und mit großer Spannung auf Blades of Greed warten, um dort das Gleiche zu tun.

Styx ist einer dieser Protagonisten, mit denen ich richtig böse sein und euch dabei auch noch wohlfühlen könnt. Wollt ihr eurer bösen Ader auch in Rollenspielen Ausdruck verleihen, dann hat MeinMMO genau die richtige Liste für euch: Dragon Age The Veilguard ist euch zu nett? In diesen Rollenspielen könnt ihr wunderbar böse sein