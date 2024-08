FC 25 Ratings: Wann kommen sie endlich? Unsere Prognose

Wir halten die Woche vom 9. bis zum 13. September für plausibel. Das liegt genau in der Zeit der Ratings-Veröffentlichungen der letzten Jahre. Macht EA es wieder genauso wie im letzten Jahr an einem Freitag, dann wäre dies der 13. September 2024.

Dann könnten die Ratings kommen: Nun ist der Release von FC 25 am 27. September 2024 und der Early Access startet eine Woche vorher, am 20. September. Eine Woche früher sollten die Ratings erfahrungsgemäß also bekannt sein.

Der Blick in die Vergangenheit verrät uns aber, dass es nicht mehr lange dauern sollte, bis die neuen Spielerwerte gezeigt werden. FC 24 erschien am 29. September 2023 und EA veröffentlichte die Ratings 14 Tage vorher.

