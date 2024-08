EA FC 25 Ratings: Unsere Predictions zu den 10 besten Spielern in Ultimate Team

Der Start von FC 25 rückt langsam aber sicher näher. Viele Fans fragen sich, welche Karten zu den stärksten in Ultimate Team gehören werden. Wir wagen eine Prognose für die 10 besten Spieler im neuen EA FC.

Noch gibt es keine offiziellen Auskünfte über die Ratings in FC 25. Anhand verschiedener Anhaltspunkte haben wir bei MeinMMO dennoch versucht, eine Prediction zur Top-Ten der besten Spieler im neuen Nachfolger abzugeben.

Wie kommen unsere Predictions zustande? Wir haben uns bei unseren Predictions im Wesentlichen an zwei Dingen orientiert:

die Ratings von FC 24

die Statistiken der realen Leistungen der Profis (vor allem Meisterschaft und Champions League) in der Saison 23/24

Die Zusammenbetrachtung beider Aspekte führt zu einer überarbeiteten, neuen Liste der 10 besten Spieler in Ultimate Team. Hier könnt ihr euch unsere Vorhersagen zur Top-Ten der besten Spieler in FC 24 ansehen: EA Sports FC 24 Ratings: Unsere Vorhersage zu den 10 besten Spielern in Ultimate Team

FC 25: Unsere Predictions zu den 10 besten Spielern in UT

In der nachfolgenden Liste seht ihr die Platzierung, den Spieler, sein Rating (das Upgrade im Vergleich zu FC 24), sowie seinen aktuellen Verein in EA Sports FC 25.

Für unsere Einschätzungen haben wir uns hinsichtlich Tore und Vorlagen bei der Datenbank von Sofascore bedient. Zudem liefert Sofascore einen Überblick über alle Einzelleistungen der Profis in den verschiedenen Wettbewerben und ermittelt daraus eine Gesamtnote für die komplette Saison.

Torhüter findet ihr in unsere Liste nicht. Dafür wird es bald auf MeinMMO eine separate Liste geben.

Prognose für die Top-Ten in FC 25: Alle Spieler im Überblick

Platz 10: Salah 89 (+-0) – FC Liverpool

Für eine lange Zeit sah es so aus, dass Liverpool in der letzten Saison von Erfolgstrainer Klopp noch einmal die Meisterschaft eintüten könne. Das lag auch daran, dass Mohamed Salah eine richtig gute Saison spielte. 28 Torbeteiligungen bei 28 Startelfeinsätzen in der Liga sprechen für die Effizienz des Ägypters.

Salah spielte auch schon stärkere Saisons, dennoch spricht nicht viel dafür, warum er ein Downgrade in FC 25 erhalten sollte. Somit würde Salah einer der besten Flügelspieler in EA FC bleiben.

Platz 9: Lewandowski 89 (-1) – FC Barcelona

Man wird bei Lewandowski das Gefühl nicht los, dass der Weltklasse-Torjäger beim FC Barcelona noch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Seine Wichtigkeit für die Katalanen ist aber nicht wegzudiskutieren: Nach einer guten ersten Saison mit insgesamt 35 Scorern in Meisterschaft und Champions League waren es in dieser Saison immerhin noch 31 direkte Torbeteiligungen.

Aus den letzten Saisons bei den Bayern war man vom Polen aber einfach noch mehr gewohnt. Zudem feiert Lewandowski im August seinen 36. Geburtstag. Dadurch, dass er etwas schwächelt und auch nicht jünger wird, halten wir ein kleines Downgrade in FC 25 für wahrscheinlich.

Platz 8: Virgil van Dijk 89 (+-0) – FC Liverpool

Der Niederländer ist die Zuverlässigkeit in Person. Der Abwehrchef spielt seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau. Ihn zeichnen in der Defensive enorme Zweikampfstärke und herausragendes Stellungsspiel aus. Zudem ist van Dijk in der Luft kaum bezwingbar.

In FC 24 zählte seine Goldkarte quasi bis zum Ende zu den stärksten Innenverteidigern in Ultimate Team. Sein breiter Body-Type und seine enorme Körpergröße machen ihn auch im Spiel zu einem fast unüberwindbaren Hindernis. An seiner starken Bewertung von 89 gibt es eigentlich keinen Grund etwas zu ändern.

Platz 7: Jude Bellingham 89 (+3) – Real Madrid

Die Platzierung für Bellingham ist unser „Hot Take“ und würde laut unseren Vorhersagen gleich für zwei Überraschungen sorgen. Denn erstens würde mit Bellingham ein Star das neue Cover von FC 25 zieren, der es nicht in die Top 5 der besten Spieler schaffen würde.

Die zweite Überraschung ist sein Rating. Mit einem +3-Upgrade im Vergleich zu FC 24 würde der Engländer einen wirklich großen Sprung für eine Karte über 86 machen.

Eine sensationelle Saison mit vielen starken Leistungen und wichtigen Toren und Vorlagen für Real Madrid sollten so ein Upgrade aber rechtfertigen. Sofascore bewertete seine Leistungen in LaLiga mit der besten aller Durchschnittsnoten in den europäischen Top-Ligen, mit einer 8,05. Aus unseren Prognosen kann nur noch der folgende Platz 6 einen Durchschnitt über 8,0 aufweisen.

Platz 6: Rodri 90 (+1) – Manchester City

Der Spanier krönte seine überragende Saison mit dem Gewinn der Europameisterschaft. Rodri ist auf seiner Position als defensiver Mittelfeldspieler momentan das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Das zeigt auch seine Durchschnittsnote von 8,01 in der Premier League.

Was den Spaniern neben seiner Defensivfähigkeiten ebenso unverzichtbar macht, sind seine wichtigen Tore und Vorlagen in den entscheidenden Momenten. Beachtliche 17 Torbeteiligungen in 34 Spielen kann Rodri anbieten und das, obwohl sein Kerngeschäft eher das Verhindern gegnerischer Tore ist.

Rodri dürfte sich wohl mit Bellingham in diesem Jahr, um den Titel des Weltfußballers duellieren. Ein Upgrade auf eine 90 in FC 25 ist nach dieser starken Saison fast ein Muss.

Platz 5: Harry Kane 91 (+1) – FC Bayern

Harry Kane brauchte seit seinem Wechsel aus England keine lange Eingewöhnungszeit. Im Gegenteil: Der Engländer hat in der letzten Saison zwar keinen Titel gewonnen, aber auf individueller Ebene unfassbare Zahlen geliefert. 12 Torbeteiligungen in 12 Partien in der Champions League und 44 Scorer-Punkte bei 32 Matches in der Bundesliga lesen sich fantastisch.

Selbst bei der Europameisterschaft, wo Kane nicht wirklich überzeugen konnte, steuerte er noch 3 Tore auf dem Weg ins Finale bei. Viel mehr kann man von einem Mittelstürmer eigentlich nicht erwarten. Ein Upgrade auf eine 91 müsste theoretisch im Bereich des Möglichen liegen.

Platz 4: Aitana Bonmati 91 (+1) – FC Barcelona

Die amtierende Weltfußballerin spielte mit den Frauen vom FC Barcelona wieder eine überragende Saison. Die Spanierin spielte in der Liga und in der Champions League groß auf, steuerte in beiden Wettbewerben in 35 Spielen 30 Tore und Vorlagen bei, und das als Mittelfeldspielerin.

Ihr hohes Rating von 90 in FC 24 könnte sie mit ihren starken Leistungen nochmal übertrumpfen und die beste Goldkarte aller Frauen in FC 25 erhalten. Damit würde sie ihre Vereins- und Nationalmannschaftskollegin Alexia Putellas, die noch in FC 24 die stärkste Frau war, verdrängen.

Platz 3: Kevin De Bruyne 91 (+-0) – Manchester City

Der Belgier gehört zu den besten Mittelfeldspielern und könnte in der Wahrnehmung vieler noch besser sein, wären da nicht immer wieder Verletzungen. Eine solche bremste De Bruyne fast die komplette Hinrunde aus.

Umso bemerkenswerter, wie der Belgier immer wieder aus Verletzungen zurückkommt. Als wäre er nie weg gewesen, half er Man City mit starken Leistungen (14 Torbeteiligungen in 18 Spielen) zum Gewinn der nächsten Meisterschaft. In seinen zwei Spielen in der Champions League konnte er sogar 3 Scorer sammeln.

Wenn De Bruyne spielt, liefert er. Deshalb denken wir, dass er sein Rating trotz geschmälerter Einsatzzeiten behalten darf.

Platz 2: Erling Haaland 91 (+-0) – Manchester City

Wie bei vielleicht keinem anderen Profi unter den Top 5 lastet auf Haaland der Fluch der guten Tat. Seine Mega-Saison 22/23, mit 44 Torbeteiligungen in 35 Spielen, in der Premier League konnte er letzte Saison nicht ganz bestätigen, was aber auch einer hartnäckigeren Verletzung lag.

32 Torbeteiligungen in 31 Spielen in der Liga und 7 Scorer in der Champions League in 9 Partien sind aber immer noch herausragend. In der neuen Saison wird der Norweger wieder angreifen, um neue Rekorde aufzustellen. Für FC 25 sollte er sein Rating gefestigt haben.

Platz 1: Kylian Mbappe 91 (+-0) – Real Madrid

Der wohl spektakulärste Transfer des Sommers geht wohl an Real Madrid, die einen der besten Stürmer der vergangenen Jahre verpflichten konnten. Mbappe verabschiedete sich in seiner letzten Saison für Paris Saint-Germain mit dem Meistertitel, zu dem er 27 Tore und 7 Vorlagen beisteuern konnte.

Auch in der Champions League liest sich seine Statistik beachtlich. 8 Tore in 12 Spielen sind sehr gut. Das sollte reichen, um in FC 25 sein starkes Rating von 91 zu festigen.

Damit teilen sich laut unserer Prediction gleich 5 Spieler den ersten Platz.

Mit Lionel Messi ist der amtierende Weltfußballer aus dem Jahr 2023 nicht unter den 10 besten Spielern. Messi ist zwar in der amerikanischen Major Soccer League der absolute Superstar, allerdings ist das Niveau in den USA nicht mit dem in Europa zu vergleichen.

Zudem ist der Argentinier mittlerweile 37 Jahre alt. Wir rechnen bei ihm mit einem Downgrade von -2 Punkten. Damit hätte Messi in FC 25 immer noch einen starken Gesamtwert von 88.

Wir haben uns auf 10 Feldspieler begrenzt. Weitere heiße Anwärter auf die Top 10 wären auch:

Vinícius Junior

Kerr

Graham Hansen

Putellas

Rúben Dias

Was sagt ihr zu unseren Predictions? Hättet ihr ein ähnliches Ranking gemacht? Haben wir jemanden vergessen? Oder einen Spieler zu gut eingeschätzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben uns die Bekanntgabe der Ratings der vergangenen Jahre angeschaut und eine Prognose für FC 25 abgegeben. Unser Ergebnis seht ihr hier: FC 25 Ratings: Wann kommen sie endlich? Unsere Prognose