YouTube-Star wird wegen Krypto-Betrug gefeuert, fleht: „Glaubt ihnen nichts!“

So geht es jetzt weiter: FaZe Kay sagt, er habe „beträchtliche Hinweise“ gesammelt, um den Mann seiner gerechten Strafe zu überführen. Er fordert alle, die auch Geld verloren haben, dazu auf, sich bei ihm zu melden und ihre Geschichte zu erzählen. Er will rechtliche Schritte einleiten.

Kay sagt dann, er selbst habe auch Geld bei „Save the Kids“ verloren. Ein „unehrlicher Mann“ habe das „Vertrauen missbraucht, das FaZe Kay in ihn gesetzt hatte“, um sich selbst für mehr als 100.000 $ zu bereichern. Der habe „alle betrogen“.

„Aus rechtlichen Gründen darf ich nur Folgendes sagen: Bitte, bitte glaubt nichts, was ihr online hört. All die Leute, die Videos machen und denken, sie kennen die Wahrheit, kennen die Wahrheit nicht. Das hier ist die Wahrheit.“

Der Gaming-Streamer FaZe Kay hat 6,1 Millionen Follower auf YouTube. Doch nach einem Skandal um die Krypto-Währung „Save the Kids“ hat ihn der FaZe Clan entlassen. Er ist jetzt nur noch „Kay“. In einem Video beteuert der 25-jähriger YouTuber seine Unschuld und ist den Tränen nahe. Vor 2 Jahren hatte sein jüngerer Bruder FaZe Jarvis ein ganz ähnliches Video gepostet: Der war damals permanent aus Fortnite gebannt worden.

