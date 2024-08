Fast die Hälfte der Top-CS2-Streamer verstoßen mit ihrem Sponsoring gegen die Twitch-Richtlinien

Counter-Strike 2 ist nicht nur ein beliebtes Spiel, sondern auch eine beliebte Kategorie auf Twitch. Eine Untersuchung ergab, dass fast die Hälfte aller Top-Streamer in der Kategorie CS2 von Skin-Gambling-Seiten gesponsort werden. In den Twitch-Richtlinien ist das eigentlich untersagt.

Was ist Skin-Gambling? In Counter-Strike ist es möglich, verschiedene Skins für die Waffen zu erwerben. Sie sind meist in Lootboxen versteckt, die gegen Echtgeld gekauft werden können. Die Häufigkeit des Skins bestimmt dabei den Wert, zu dem der Skin weiterverkauft werden kann.

Einige Websites sind Online-Casinos, in denen diese Skins als Währung genutzt und gleichzeitig gewonnen werden können. Auf Drittseiten können diese Skins dann in Verkäufen zu Echtgeld umgewandelt werden. Da bei den Online-Casinos nur Skins und kein echtes Geld gewonnen werden kann, bewegen sie sich rechtlich in einer Grauzone.

Achtung: Bei MeinMMO liegt unsere Expertise bei Videospielen und Unterhaltung und wir sind keine Rechtsanwälte. Wir können nur Einschätzungen geben oder unsere Aussagen aus anderen Quellen beziehen.

Als Counter-Strike: Global Offensive zu Counter-Strike 2 geupdatet wurde, gab es einige Änderungen. Wir stellen sie euch im Video vor:

Skin-Gambling auf Twitch

Werbung von Skin-Gambling auf Google: Das Magazin Barron’s beschäftigte sich in einer Recherche näher mit diesen Online-Casinos zu CS2 und inwiefern diese Anzeigen bei Google schalteten. Durch das Schalten der Anzeigen bei Google seien wohl insgesamt 56 Millionen Seitenbesuche zusammen gekommen.

Wie sieht es auf Twitch mit Skin-Gambling aus? Im Zuge dieser Nachforschungen warf Barron’s auch einen Blick auf die Twitch-Streamer im Bereich CS2. Die Untersuchung ergab, dass insgesamt 120 der 300 Top-Streamer im CS2-Bereich von einer solchen Gambling-Seite gesponsort werden. Das sind 40 %.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dies sei gerade für eine jüngere Zielgruppe eine Gefahr, da Kinder so viel zu früh mit dem Thema Glücksspiel in Berührung kommen würden. Gleichzeitig bekommen sie es als etwas Ungefährliches präsentiert und können daraus eine Glücksspielsucht entwickeln.

Was macht Twitch dagegen? Es steht in den Twitch-Richtlinien, dass das Fördern und Sponsoring von Skin-Gambling untersagt ist. Twitch äußert sich offiziell nicht zu diesen Zuständen auf ihrer Plattform, sondern lassen diese Verstöße anscheinend einfach geschehen. Nutzer der Plattform können entsprechende Streams allerdings melden.

Counter-Strike 2 ist eines der größten Spiele überhaupt. Seit der Veröffentlichung von CS:GO in 2000 kann sich das Spiel großen Spielerschaft erfreuen und hat sich gleichzeitig in der E-Sport-Szene behauptet. Ursprünglich wurde Counter-Strike von zwei Studenten erschafft, von denen einer sagt, dass er froh sei, ihn verkauft zu haben.