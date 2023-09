Nutzer rüstet seinen Gaming-PC für 700 Euro über Amazon aus – Erlebt ein halbes Jahr später eine böse Überraschung

Ein Nutzer kaufte sich eine Highend-CPU auf Amazon. Knapp ein halbes Jahr später stellte er fest, dass er möglicherweise Opfer eines Betrugs wurde.

Disclaimer: Das Titelbild stellt ein Symbolbild dar und zeigt nicht den beschriebenen Nutzer.

Was war das für ein Teil? Wie Reddit-Nutzer Much_Designer_8417 in einem Post im intel-Subreddit berichtet, habe er sich im April 2023 für 585 £ einen Highend-Prozessor gekauft. Umgerechnet entspräche das aktuell circa 680 Euro (via 3D Juegos).

Der Core i9-13900K ist eine besonders schnelle und leistungsstarke CPU von Intel. Welche für euch die richtige ist, könnt ihr hier bei uns herausfinden. Nun stellte der Nutzer allerdings fest, dass sein System stattdessen eine Core i7-13700K erkennt. Die CPU ist je nach Angebot ungefähr 200 € weniger wert.

Nur weil i9 draufsteht, muss kein i9 drin stecken

Was ist da schiefgegangen? Auf Reddit teilt Much_Designer_8417 mehrere Bilder. Dort ist zu erkennen, dass auf dem Gehäuse eindeutig der Schriftzug „i9-13900K“ prangt. Alle möglichen Tools zeigen jedoch den älteren i7 an.

Den Post haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren spekulieren Nutzer, wie das möglich sein kann. Der Top-Kommentar liefert eine einfache Erklärung: „Ratet mal, wer gerade abgezogen wurde.“ Der Käufer gibt an, die CPU neu von Amazon gekauft zu haben (via Reddit).

Nutzer spekulieren jedoch, dass es sich um einen betrügerischen Drittanbieter auf der Plattform gehandelt haben könnte. Andere glauben, dass jemand die CPU gekauft, ausgetauscht und zurückgeschickt haben könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Rückgabe-System von Amazon für Schwierigkeiten sorgt.

Ein Nutzer gibt allerdings auch zu Bedenken, dass der Poster selbst gerade eine solche Abzocke vorbereiten könne (via Reddit). Tatsächlich ist der Account von u/Much_Designer_8417 noch ziemlich neu. Seine Version der Geschichte könnte also mit Vorsicht zu genießen sein.

Dennoch berichten mehrere Nutzer in den Kommentaren von ähnlichen Erlebnissen: Seien es Speichermedien, die deutlich weniger Speicherkapazität haben, als angegeben, oder ein 10 Jahre alter Prozessor statt der CPU für 1.200 $ (via Reddit).

Ob der Käufer die CPU nach fast einem halben Jahr noch reklamieren kann, ist ungewiss. Reddit-Nutzer raten ihm jedoch, es trotz allem mit einer Beschwerde zu versuchen.

Einem anderen Gamer erging es kürzlich ähnlich mit einer Grafikkarte. Er brauchte jedoch kein halbes Jahr, um zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Der Fehler wurde bereits beim Öffnen des Pakets offensichtlich: Gamer kauft Nvidia-Grafikkarte direkt auf Amazon, bekommt stattdessen Teil, was fast nichts wert ist