Fall Guys: Ultimate Knockout soll nun doch eine Version für Mobilgeräte bekommen. Doch die Sache hat einen Haken, da die Mobile-Version erstmal nicht hierzulande erhältlich sein wird. Dennoch ist das eine gute Sache.

Was hat es mit der Mobile-Version von Fall Guys auf sich? Das quietschbunte und launige Battle-Royale-Game Fall Guys wird trotz bisheriger Dementierung der Entwickler wohl doch eine Mobile-Version bekommen. Allerdings erstmal nur in China. Dort hat laut Analyst Daniel „ZhugeEX“ Ahmad die Mobile-Game-Firma Bilibili die Rechte an der Veröffentlichung einer Mobile-Version von Fall Guys in China bekommen.

Kommt die China-Version auch im Westen?

Kommt Fall Guys auch hierzulande als Mobile-Version? Darüber gibt es keinerlei Infos. Vielmehr ist sogar die China-Version nicht offiziell bestätigt worden. Kurioserweise hat das Studio Mediatonic sogar explizit vor einiger Zeit getwittert, dass alle Werbeanzeigen über eine Mobile-Version Fake seien.

Der Hintergrund dieses Tweets war aber eine Betrugsmasche, die eine Mobile-Version von Fall Guys versprach, jedoch die User abzocken wollte. Darüber berichteten die Kollegen von der GameStar. Es ist also gut möglich, dass die Info zur China-Mobile-Version nur noch nicht offiziell angekündigt wurde und legitim ist.

Darum ist die China-Version etwas Gutes für uns alle: Sollte sich die Ankündigung aus China bewahrheiten, ist es dennoch eine gute Nachricht für Spieler aus der ganzen Welt. Denn das würde bedeuten, dass man aktiv an einer Umsetzung des spaßigen Hit-Spiels auf Handys und Tablets arbeite und es wäre dann nur eine Frage der Zeit, bis es ein solches Spiel auch hierzulande gäbe.

Fall Guys ist derzeit ein absoluter Hit, der an den Siegeszug von Fortnite erinnert. Und auch dieses Spiel konnte als Mobile-Version große Erfolge verzeichnen. Daher tobt hier auch gerade ein kontroverser Rechtsstreit zwischen dem Entwickler und Apple.

Da die Entwickler von Fall Guys ohnehin schon angekündigt haben, das Spiel auf mehr Plattformen als nur dem PC und der PS4 anzubieten, liegt eine Mobile-Version im Westen definitiv im Rahmen des Möglichen. Das würde auch Autor Jürgen Horn freuen, der gerade seine Leidenschaft für Fall Guys entdeckt hat – Obwohl Fall Guys so ungenau, wackelig und doof ist.