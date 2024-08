Ein Reddit-Nutzer hat sich den wohl größten „USB-Stick“ aller Zeiten gebaut und die Community hat Fragen

Ein erfinderischer Reddit-Nutzer möchte kein Geld für Cloud-Storage ausgeben. Doch sein selbst gebastelter Ersatz bringt einige Risiken mit sich.

Was hat der Reddit-Nutzer gebaut? Key_Sundae61 möchte Speicherplatz außerhalb seines eigentlichen Computers haben, der auch in gewissem Maße transportabel ist. Aber klassische USB-Sticks mit einigen GB reichen ihm augenscheinlich nicht – Und Cloudspeicher Jahr für Jahr zu bezahlen ist ihm zu teuer.

Er braucht nämlich wohl mehrere Terabyte (TB). Deshalb baute er sich selbst etwas für einen ähnlichen Preis von 120 Euro: eine 8TB große, extern per Dock angeschlossene Festplatte, also 8.000 Gigabyte oder ungefähr 80.000 Megabyte.

Zum Einsatz kommt wohl solch ein System von Orico, verbunden mit dem System per USB. Ganz sicher ist er sich aber wohl bei der Idee selbst nicht, deshalb wandte er sich mit der Frage, ob der Einfall „eher dumm“ gewesen sei, an Reddit. Dort hagelt es Reaktionen – und etliche Fragen.

Eine Idee mit vielen Schwächen

Unter dem Reddit-Post zu dem Quasi-USB-Stick sammeln sich rasch Kommentare, aber vor allem herauslesbares Stirnrunzeln an. Sie hinterfragen seine Absicht und prophezeien ein düsteres Daten-Schicksal, zum Beispiel:

Willst Du das wirklich als mobilen Speicher nutzen? […] Wenn ja, ist Datenverlust bei deiner Idee quasi unvermeidbar, es ist nur die Frage wann und eben nicht ob. AllMyFrendsArePixels

Denn der Vergleich der Konstruktion mit Cloud-Speicher legt ja nahe, dass zumindest eine gewisse Verfügbarkeit der Daten außerhalb des heimischen Wohnzimmers beabsichtigt ist. Und genau das wirft durch die Bank Fragen auf.

Wieso ist eine HDD ein eher schlechte Wahl für mobilen Speicher? Was eine HDD von einer SSD sowie einem USB-Datenträger als Stick primär unterscheidet, ist ihr Aufbau. In einer HDD drehen sich Platten mit hoher Geschwindigkeit um eine zentrale Achse. Deshalb sollten HDDs, sobald sie angeschaltet sind, auch nicht bewegt werden. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Schreib- und Leseköpfe auf die Platten schlagen und Schäden anrichten – bis hin zum Ausfall.

Ausgeschaltet ist das Risiko weit geringer, aber auch dann ist der Transport, vor allem bei per se als zur internen Verwendung beschriebenen Festplatten, nicht vom Hersteller geplant. In einer SSD oder einem USB-Stick bewegt sich rein gar nichts. Alles läuft rein elektrisch ab. Sie sind weit bessere Speicher für unterwegs, bieten aber eben nicht diese immense Größe zum recht günstigen Preis von etwa 120 Euro (ohne Dock gerechnet). Sie kosten eher um die 550, siehe hier bei Amazon.

Was ist toll an einer Cloud? Ihr könnt von überall per Internet auf eure Daten zugreifen – und ihr tragt sie auch nicht physisch stehlbar mit euch herum. Allerdings könntet ihr gehackt werden, da eure Daten ja digital online theoretisch für jeden verfügbar sind, wenn sie die Login-Daten haben.

Aber in einer Cloud können die Daten auch verloren gehen, oder? Theoretisch ja, eine Cloud ist nur so verlässlich wie der Anbieter. Aber die Chance, dass Riesen wie Google, Apple oder Microsoft ihre Speicher zerstören oder das Angebot plötzlich einstampfen, geht gegen null. Das Lebensende einer HDD, vor allem als mobiler Speicher, ist weit früher zu erwarten.

Und was wäre, wenn er den Speicher doch nur zu Hause benutzen möchte? Im Fall eines rein lokalen Einsatzes wäre der Aufbau in Ordnung. Allerdings bringen HDDs auch so immer eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit mit sich. Also sollten die Daten irgendwo anders extra als Backup gesichert werden.

Antwortet der Thread-Ersteller auf die Fragen? Nein, leider bekommen weder wir noch die Ratgeber auf Reddit eine Reaktion – zumindest bis zum Mittag des 7. August 2024.

