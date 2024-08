„Wie erledigt bin ich?“ – Nutzer findet eine lebendige Maus in seinem Gaming-PC, wendet sich an die Community

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Auf Reddit finden sich regelmäßig viele kuriose Geschichten aus der Welt der Computer-Hardware wie die oben oder hier verlinkt. Auf MeinMMO haben wir auch über einen Nutzer berichtet, der aufgrund von Problemen mit seiner RTX 4090 zum Schraubenzieher griff. Am Ende fand sich die Antwort genau darin, was er dort eben nicht entdeckte, da in der Fabrik etwas Elementares vergessen wurde .

Schul-PCs: in Deutschland wie aus dem Museum, in Südkorea locker 4K-Gaming-tauglich

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Findet sich ein Nager in einem elektronischen Gerät, wahrscheinlich fernab von Nahrungsvorräten, wie viele seiner Eltern, Geschwister oder Kinder haben sich dann wohl in der Speisekammer breitgemacht?

Wie kommt die Maus in den PC? Das wissen wir nicht. Reddit-Nutzer sow_zom postete das folgende Foto im Subreddit /pcmasterrace , ohne hierzu Details zu liefern. Aber wahrscheinlich lockte die warme Umgebung das kleine Tier an und ein offener Laufwerkschacht oder eine geöffnete Blende gewährten Zutritt – oder der PC war ohnehin zu einer Seite hin offen.

Reddit liebt solche Geschichten: Eine Maus in einem Rechner lockt nicht nur zahlreiche Tippgeber, sondern auch etliche Komödianten an – es lohnt sich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to