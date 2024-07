Gamer macht nach 3 Jahren seine Tastatur auf, fragt sich, wo die ganzen Haare herkommen

Wenn ein Keyboard jahrelang missachtet, aber täglich genutzt wird, sammelt sich so einiges an – vor allem mit Haustieren.

Wie viel Haare können sich unter den Tasten sammeln? Viele, gar unzählbar daherkommende, miteinander verflochtene Büschel. Mit Staub und anderem Dreck schufen sie ein Biotop der besonderen Art direkt unter den Fingerkuppen. Der Nutzer Starforcraft postete seinen Fund auf dem heimischen Schreibtisch in einem Subreddit als Mahnung an alle: „Erinnerung, bitte säubert eure Tastaturen.“

Was zeigt das zweite Foto (Klickt auf den Pfeil rechts im Reddit-Fenster)? Die augenscheinliche Aufnahme des geputzten Keyboards führt in die Irre, wie Starforcraft weiter unten in den Kommentaren eingesteht: Es zeigt schlicht die Tastatur, ehe er die Tasten heruntergenommen hat. Ein effektiver Showcase, wie trügerisch sauber ein Keyboard wirken kann – erst beim Anheben der Tasten zeigt sich das wahre Ausmaß an Dreck.

Worüber rätselt der Nutzer? Der Anblick erstaunt den Nutzer nicht nur, weil er mit solch einer Verschmutzung wohl eher weniger gerechnet hat. Nein, auch die Haare an sich verwirren ihn dort sehr. Er habe zwar eine Katze, aber die schlafe eigentlich nur auf seinem Stuhl und nicht direkt auf der Tastatur.

Der Nutzer MSD3k löst das Rätsel konkret und scheinbar sehr erfahren in solchen Situationen auf: Katzenhaar braucht keine physikalisch logische Möglichkeit, um einen Ort zu erreichen. Es teleportiert sich direkt von der Katze zu einem unangenehmen Platz freier Wahl.

Was sagt Reddit sonst?

Abseits des oben zitierten Kommentars äußern sich auch noch etliche andere zu dem Thema – teils mit Tipps. Andere sehen es als pragmatische Bonus-Ausstattung des Keyboards dank des Haustieres.

„Wir putzen keine Tastaturen. Wir kaufen neue.“ (YohanSeals)

„Kostenlose Lärmdämpfung, organische PCB-Matte.“ (Ruhart)

„Ich habe meine letzte Woche in die Spülmaschine geworfen, vorher natürlich Plastikteile abmontiert.“ (Cpt_kaoss)

„Nun, nach dem, was ich hier gesehen habe, werde ich meine Tastatur gerade nicht reinigen – aus Angst.“ (Babushla153)

Ist Schmutz unter den Tasten schlimm? Die Funktionsweise der Tastatur wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt, solange es keine blockierenden, sperrigen, harten Brocken sind. Aber solche Ansammlungen von Haar, Krümeln und Fett sind der ideale Nährboden für alle Arten von Bakterien und Pilzen. Kurzum: reinigt eure Tastaturen regelmäßig, vor allem wenn ihr in der Nähe esst und trinkt.

Auf reddit finden sich regelmäßig kuriose Geschichten aus der Welt der Computer-Hardware, die einem als Gamer so manchen Schrecken einjagen können. Auf MeinMMO haben wir über einen Nutzer berichtet, der aufgrund von Problemen mit seiner RTX 4090 zum Schraubenzieher griff. Am Ende fand sich die Antwort genau darin, was er dort eben nicht entdeckte, da in der Fabrik etwas Elementares vergessen wurde.