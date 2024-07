„Alles an diesem Foto macht mich nervös“ – Spieler zeigt den abenteuerlichen Gaming-PC seines Kumpels

Aussehen und Aufbau von Gaming-PCs variieren, doch solch eine Anordnung habt ihr bisher wohl nicht gesehen. Ein Ausflug auf Reddit.

Was ist an diesem PC so besonders? Was der Reddit-Nutzer VrLights hier als den Computer eines Freundes auf Reddit postet, überrascht, denn er trägt sein Inneres teils außen. So steht das Netzteil augenscheinlich nur neben dem PC-Gehäuse und scheint nicht fest mit dem Tower verbunden. Die Stromkabel schlängeln sich wirr ins Innere, um dort zu verschwinden – welch Chaos dort wartet, bleibt uns verborgen.

Was ist noch Ungewöhnliches auf dem Foto zu erkennen? Der Rechner steht auf dem Mauspad – auch ein eher ungewöhnlicher Ort. Für alle, die Dinge gerne geordnet sehen: Ja, das Kunstprojekt aus Unterlage und schlichtem Hardware-Heim ist auch noch schief kombiniert. Zudem dient die Oberseite des Towers wohl als Allzweckablage – obschon das wohl angesichts der Position des Rechners auf dem Schreibtisch nur schwer zu vermeiden ist.

Das Gehäuse scheint übrigens ein H5 Flow RGB von NZXT zu sein, Kostenpunkt knapp 130 Euro.

Was denken die Nutzer auf Reddit?

Unter dem Post sammeln sich bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung einige Stimmen, die alle verschiedene Grade an (Ver/Be)-wunderung ausdrücken. So zum Beispiel von Nutzer 720-187:

Alles an diesem Foto macht mich nervös.

Weitere Meinungen lesen sich so:

Vergesst das Netzteil, der Tower auf dem Mauspad macht mich irgendwie völlig fertig. (CCbluesthrowaway)

(CCbluesthrowaway) Ein wahrer Freund würde das heimlich beheben, während der andere schläft . (mecha_monk)

. (mecha_monk) Leute, Leute, das ist moderne Kunst! (Fit-Butterscotch-165)

Eventuell hat der Freund des Post-Erstellers das mit dem Showcase (durchsichtige Front des Gehäuses auf der Kamera-abgewandten Seite) auch nur weitergedacht: Das Netzteil ist der Star des Rechners und steht deshalb für sich, außerhalb des eigentlichen Systems. Es wäre halt wirklich spannend, das Innere dieses Gaming-PCs zu sehen.

Ein Kommentator sieht es allerdings sehr pragmatisch und kühl: Wenn es funktioniert, funktioniert es. (AshFox72)

