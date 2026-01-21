Experte sagt, Game of Thrones ist zurück, und ihr werdet die neue Serie auf HBO Max lieben

Marco Risch vom Kanal Nerdkultur hat sich Fan von Game of Thrones auch die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms genau angesehen. In seiner Review kommt er zu einem eindeutigen Fazit.

Wer ist Marco Risch? Bereits seit 2015 veröffentlicht Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur regelmäßig Reviews, News, Analysen und auch Interviews zu Filmen und Serien.

Zudem spricht er gemeinsam mit seinem Kollegen Yves Arievich einmal wöchentlich im Podcast Nerd & Kultur über verschiedene Themen der Popkultur.

Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

In einem neuen YouTube-Video hat sich Marco mit der Serie A Knight of the Seven Kingdoms beschäftigt, die am 19. Januar 2026 auf dem frisch releasten Streaming-Dienst HBO Max gestartet ist. Er erklärt, wie sich Serie aus dem Universum von Game of Thrones im Vergleich zu den anderen Geschichten anfühlt – und warum er nicht anders kann, als die Figuren zu lieben.

Genau das, was man jetzt braucht

Wie ordnet Marco die Serie ein? Gleich zu Beginn stellt Marco eines klar: Für ihn zeige die Serie direkt, dass sich langjährige Fans von Game of Thrones bei A Knight of the Seven Kingdoms umgewöhnen müssen.

Die Serie sei sehr anders, sie unterscheide sich deutlich von Game of Thrones und House of the Dragon, würde deren Fans aber auf eigene Art und Weise bedienen. Denn obwohl die Serie dramaturgisch anders erzählt sei, würde man dennoch den visuellen Stil wiedererkennen – im Kern sei Game of Thrones also zurück.

A Knight of the Seven Kingdoms wäre „nichts weniger als fantastisch”, schlägt aber tonal in eine etwas andere Kerbe. Sie sei wesentlich mehr auf Humor ausgelegt und arbeite Marco zufolge mit Flashbacks, wie man sich auf klassischen Comedy-Serien wie etwa Scrubs kennt.

Hat man sich daran gewöhnt, so gehe die Serie ihren gewohnten Gang und wäre genau das, was Fans der Welt jetzt bräuchten. A Knight of the Seven Kingdoms ähnelt laut Marco vor allem beim Umfang eher dem Beginn von Game of Thrones. Es würden kleine, ritterliche Momente gezeigt werden, und die große, magische Welt im Hintergrund würde nur angedeutet werden.

Die Serie fokussiere sich auf einen Ort und nur eine Handvoll Figuren. Und die hat Marco besonders ins Herz geschlossen.

Dunk und Egg sind das große Highlight

Was denkt Marco über die Charaktere? Die Serie lebe besonders von der Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Ser Duncan der Große, kurz Dunk, der gemeinsam mit seinem Knappen Egg Abenteuer erlebt, hätten Marco zufolge eine Chemie untereinander, die sich echt anfühlt, und die man kaum fälschen kann.

Diese Art von zwischenmenschlicher Verbindung ist für Marco „das Herz, das House of the Dragon gefehlt hat“. Da ist von Vorteil, dass die Geschichte aus einem klaren Blickwinkel erzählt wird – nämlich aus dem von Dunk. Er sei in jeder Szene zugegen und weiß immer nur das, was er selbst hört, sieht oder gesagt bekommt. Das sei laut Marco ein Stilmittel, das George R.R. Martin auch in seinen Büchern gerne anwendet.

Durch die pointierte Erzählweise und den Fokus auf eine klare Geschichte würde die Serie bei Marco ein sehr zufriedenes Gefühl erzeugen. A Knight of the Seven Kingdoms fühle sich generell mehr wie ein langer Film als eine Serie an – was an der Lauflänge von etwa 30 Minuten pro Folge (insgesamt 6) liege.

Wie lautet das Fazit? Marco kommt zum Schluss, dass A Knight of the Seven Kingdoms für ihn der Anfang eines neuen Kapitels sei, und er alles daran liebe. Hoffnungsvoll blickt er außerdem in die Zukunft der Serie. Staffel 2 sei bereits bestellt, eine dritte wäre machbar, da die zugrundeliegende Novelle von George R.R. Martin bereits existiert.

Der Autor sei bereits in Gesprächen mit den Showrunnern von A Knight of the Seven Kingdoms, wobei es um potenziell bis zu 15 Staffeln geht. Die allermeisten müssten jedoch erst von Martin geschrieben werden. Angesichts des notorisch langsamen Arbeitstempos des Schriftstellers zeigt sich Marco zumindest etwas skeptisch. Was denkt über die Serie? MeinMMO-Redakteur Niko Hernes ist zu seinem eigenen Fazit gekommen: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so