Nach Expedition 33 fühlen sich Spieler leer: „Ich finde so etwas nie wieder“

Die Leere, die viele nach Clair Obscur Expedition 33 fühlt, trifft manche hart. Viele glauben, dass das der Höhepunkt des Gamings war – für lange, lange Zeit.

Clair Obscur Expedition 33 ist nicht nur der bisher heißeste Anwärter auf das Spiel des Jahres 2025, sondern hat auch in vielen Spielerinnen und Spielern etwas ausgelöst. Die fesselnde, emotionale Geschichte mit mehreren Meta-Ebenen rund um eine fantastische Welt, in der man versinken kann, lässt viele mit zwiespältigen Gefühlen zurück.

Schlimmer ist für einige jedoch, dass nun das Gefühl vorherrscht, den aktuellen Höhepunkt des Gamings erlebt zu haben und das jedes andere Spiel daran gemessen werden muss und nur scheitern kann.

So wird das Thema diskutiert: Im Subreddit von Expedition 33 beschreibt der Spieler ZeeeeBro seine Gefühle nach dem Ende des Spiels so:

Das war so eine unfassbare Erfahrung. Das Gameplay, die Charaktere, die Geschichte, die Musik! Es war herausragend. Locker eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe und das meine ich wirklich. Und jetzt, wo es vorbei ist, befürchte ich, dass ich nie wieder ein Spiel wie dieses finden werde.

Ich wünschte fast, ich könnte das alles vergessen, nur um es [ohne Wissen] noch einmal spielen zu können.

Fühlt sich jemand genau so? Oder bin ich nur ein bisschen überdramatisch? Dieses Spiel hat mich einfach so anders berührt als alles andere, was ich in langer, sehr langer Zeit gespielt habe.

So reagiert die Community: Mit dieser Ansicht ist ZeeeeBro ganz offensichtlich nicht alleine, denn viele teilen diese Empfindungen. Manch einer hat die Hoffnung, dass Sandfall Interactive diesen Erfolg in Zukunft wiederholen kann:

„Mit dem massiven Erfolg des Spiels wird Sandfall zumindest genug Geld haben, um ihr nächstes Spiel noch besser zu machen.“ – nechdoesntno

Genau diese Ansicht scheint manchen aber falsch zu sein, denn zu erwarten, dass ein Unternehmen nach einem Erfolg auch noch einen zweiten abliefern wird, sei ein „Rezept, um sich selbst zu enttäuschen“, wie Timboron erklärt:

„Zu erwarten, dass sie noch einmal wiederholen können, was ihnen hier gelungen ist, klingt wie die perfekte Ausgangsbasis für die eigene Enttäuschung. Ich hoffe, dass sie etwas Einzigartiges machen können, an das sie wirklich glauben und sich nicht genötigt fühlen, etwas anderes zu machen, nur weil [Expedition 33] so ein großer Erfolg war.“

Andere sehen das durchaus weniger kritisch und sind der Ansicht, dass es solche Höhenflüge und Glücksgefühle beim Gaming häufiger gebe. So nennt Holy Symboly etwa eine ganze Reihe von Spielen, die das bei ihm ausgelöst haben:

„Genau das habe ich damals gedacht, als ich zum ersten Mal „Detroit: Become Human“, „Last of Us Part 1“, „NieR: Automata“ und „Baldur’s Gate 3“ gespielt habe.“

Der am besten bewertete Kommentar kommt von HopefulCynic24, der ein Zitat von Esquie wiederholt. Denn bei einem schweren Verlust im Spiel sagt die große, steinliebende Kreatur einen Satz, den sich alle zu Herzen nehmen können:

„Einen Stein zu verlieren ist besser, als niemals einen Stein besessen zu haben.“

Cortyn meint: Ich kann das Gefühl zumindest nachvollziehen. Nach Expedition 33 fühlt sich jedes andere Spiel ein kleines bisschen schlechter an. Das RPG von Sandfall Interactive hat die Latte für kommende RPGs so hoch gehängt, dass es schwer wird, sich wieder auf etwas einzulassen, das deutlich weniger bietet – egal ob es um die Musik, die Story oder das Gameplay geht. Alles wirkt im Vergleich zu Expedition 33 einfach schlechter, selbst wenn das keine faire Beurteilung ist.

Klar ist jedoch, dass Clair Obscur Expedition 33 eine ziemlich große Auswirkung auf Spielerinnen und Spieler weltweit hatte und sich einen Platz in den persönlichen Favoriten von Millionen RPG-Fans gesichert hat. Da sollte man froh sein, dass man diese Erfahrung machen durfte und nicht betrübt darüber sein, dass sie auch mal ein Ende findet. Da hat Esquie eben recht.

Aktuell feiert Expedition 33 extrem viele Erfolge. Abgesehen von den zahlreichen, positiven Bewertungen gibt es auch einige kuriose Leistungen. Darunter ist auch ein so unwahrscheinlicher Erfolg, dass die Entwickler diesen Meilenstein selbst kaum glauben konnten, als er exakt 33 Tage nach Release des Spiels eingefahren wurde.