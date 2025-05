Clair Obscur Expedition 33 feiert ein besonderes Jubiläum und die Entwickler betonen, es sei kein Scherz

The Surge 2 ist ein Soulslike aus Deutschland, das euch nicht in eine Fantasy-, sondern eine Sci-Fi-Welt entführt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Erfolg des Spiels weiter entwickelt, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Die 3,3 Millionen verkauften Exemplare des Spiels sprechen eindeutig für den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33. Die Entwickler selbst rechneten wohl am Anfang nicht mit dem Erfolg: Clair Obscur: Expedition 33 sollte von Anfang an einen DLC bekommen, aber durch den unfassbaren Erfolg ist jetzt alles anders

Was ist das für ein Jubiläum? Die Entwickler posteten auf X , dass sie ihr Spiel Clair Obscur: Expedition 33 vor 33 Tagen veröffentlicht haben und genau jetzt das Spiel auch 3,3 Millionen Mal verkauft worden ist. Da das ein ziemlich großer Zufall ist, betonen sie in ihrem Post, dass das kein Scherz sei: „Ganz im Ernst. Seit heute. Das können wir uns nicht ausdenken.“

