Expedition 33: Unendlich „Farbe des Lumina“ farmen, um extrem stark zu werden

In Clair Obscur Expedition 33 braucht ihr viele Lumina-Punkte. Wir verraten euch zwei Tricks, mit denen ihr sie farmen könnt.

Wer das Beste aus den Charakteren in Clair Obscur Expedition 33 rausholen will, braucht jede Menge Lumina-Punkte. Diese sind eigentlich selten und recht mühselig zu bekommen. Doch es gibt zwei Methoden, mit denen man Lumina sehr schnell und äußerst zahlreich farmen kann. Wir stellen euch beide in diesem Beitrag vor.

Was ist Farbe des Lumina? Farbe des Lumina („Colour of Lumina“) ist ein Gegenstand, mit dem ihr euren Charakteren zusätzliche Lumina-Punkte spendieren könnt. Diese benötigt ihr, um die mächtigen passiven Effekte von Pictos auch dann zu verwenden, wenn ihr das entsprechende Picto gar nicht benutzt. Je mehr Lumina-Punkte ihr habt, desto mehr Lumina könnt ihr gleichzeitig aktivieren – desto stärker seid ihr also.

Grundsätzlich sind Lumina-Punkte im Spiel begrenzt, da ihr sie als seltene Gegenstände bei der Erkundung oder von besonders mächtigen Feinden bekommt.

Es gibt jedoch zwei Methoden, eine schier endlose Menge an Lumina-Punkten zu erhalten. Wir verraten euch, wie das geht.

Methode 1: Die Chromatic Danseuse

Die Chromatic Danseuse könnt ihr in Old Lumiere („Alt-Lumiere“) finden, nachdem ihr die Handlung in dem Gebiet abgeschlossen habt. Wenn ihr danach Alt-Lumiere erneut betretet, sind einige neue Pfade verfügbar. Einer davon führt euch zur „Chromatic Danseuse“ – einer großen Tänzerin mit einer riesigen Kugel, die an ein schwarzes Loch erinnert. Sie ist ein optionaler Boss und ihr könnt sie von vielen Stellen des Gebiets aus schon sehen. Die nächste Flagge ist „Train Station Ruin“. Von dort aus geht ihr nur wenige Meter und könnt euch dann an einem Seil hinablassen – dann ist der Boss bereits in Sichtweite.

Gegen sie müsst ihr kämpfen, um an richtig viele Lumina-Punkte zu kommen.

Die Chromatic Danseuse ist ein einmaliger Kampf, der sich richtig lohnen kann.

Wie funktioniert der Trick? Die Methode ist simpel: Besiegt immer wieder die Klone, die von der Chromatic Danseuse beschworen werden, ohne aber den Boss selbst zu töten. Denn jeder Klon, den ihr besiegt, erhöht die Anzahl an „Farbe des Lumina“ am Ende des Kampfes um 5. Mit solider Ausrüstung und gut gelevelten Charakteren könnt ihr so bis zu 1.600 Lumina in rund einer Stunde erhalten.

Wichtig ist, dass ihr die Chromatic Danseuse niemals kontert. Denn sie hat nur recht wenig Lebenspunkte und könnte durch einen Konter bereits sterben.

Beachtet, dass diese Methode nur einmalig pro Spieldurchlauf funktioniert. Solltet ihr die Chromatic Danseuse bereits bezwungen haben, könnt ihr sie erst im nächsten Durchlauf (etwa beim „New Game+“) wieder bekämpfen.

Achtet ebenfalls darauf, dass dieses anhaltende Farmen manche PCs und auch die Konsolen in die Knie zwingen kann. Wenn ihr bemerkt, dass euer Spiel irgendwann zu ruckeln anfängt, solltet ihr den Kampf möglichst rasch beenden und eure Beute einstreichen. Bei einem Spielabsturz wäre die Beute nämlich weg und ihr wieder vor dem Kampf.

Methode 2: Renoir’s Drafts

Die zweite Methode findet ihr bei Renoir’s Drafts. Das ist ein Endgame-Gebiet, das ihr freischaltet, sobald ihr mit Esquie die Fähigkeit des Tauchens erlangt habt. Wie das geht, haben wir in unserem Esquie-Guide erklärt.

Reist anschließend in den nördlichen Bereich der Karte. Dort findet ihr im Meer einen Kreis mit einem Eingangsportal. Das Wasser schimmert in der Nähe leicht bläulich und ihr solltet auch eine Markierung auf der Weltkarte haben. Hier befindet sich das Endgame-Gebiet „Renoir’s Drafts“.

Tief unter Renoir’s Drafts könnt ihr auch noch etwas anderes finden …

Wie funktioniert der Trick? In diesem Fall ist das kein wirklicher „Trick“ – sondern schlichtes Farmen. Denn viele der Feinde in Renoir’s Drafts haben eine Garantie, Farbe des Lumina zu droppen. Gerade die 3 „Contorsionniste“ am Eingang (die Rampe runter und dann links) droppen immer 3 Farbe des Lumina und sind sehr einfach zu besiegen, da man lediglich auf ihre Augen schießen muss, um ihnen extrem hohen Schaden zuzufügen.

Ihr könnt das Gebiet jederzeit wieder zurücksetzen, indem ihr an einer Flagge rastet. Dadurch erscheinen alle Feinde neu (wie auch im Rest des Spiels) und können ihre Beute erneut droppen.

Wenn euch noch ein wenig „Wumms“ fehlen sollte, dann kann es sich also lohnen, eine oder zwei Stunden in Renoir’s Drafts zu verbringen. Dabei sammelt ihr nicht nur viele Lumina-Punkte an, sondern erhaltet auch extrem viele XP, sodass ihr am Ende vermutlich Level 90 oder höher erreicht habt.

Wie viele Farben des Lumina ihr farmt, ist komplett euch überlassen. Beachtet allerdings, dass zu viele Lumina-Punkte das Spiel auch trivialisieren können. Wenn alle Charaktere über sämtliche Lumina-Fähigkeiten verfügen, fallen selbst die härtesten Gegner in einem Zug um. Kombiniert das mit unseren starken Builds, etwa für Lune, und kein Feind kann euch noch aufhalten.