Ex-Chef sagt, Fallout 76 hat jede Kritik verdient, aber die jahrelange Arbeit daran hat sich gelohnt

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Ich bin jetzt stolz darauf, dass ich ein Teil dieses Spiels war. Ich muss die Tatsache, dass ich daran gearbeitet habe, nicht mehr verstecken. (…) Die Leute fragen immer: ‚Welches ist dein Lieblingsspiel, an dem du gearbeitet hast?‘ Weil 76 ein so schwieriges Projekt war und es sich dann zu einem erfolgreichen Spiel entwickelt hat, ist es wahrscheinlich sogar mein Lieblingsspiel.

Was waren die Lösungsansätze des Teams? Mit Wastelanders konnte Gardiners Team sich selbst wieder reinwaschen . Der neue Ansatz, der sich deutlich von den vorigen Vorgaben von Bethesda unterschied, brachte das Update, womit das Team zeigen konnte, was ihre Vision tatsächlich war: lebendige NPCs, dialoggesteuerte Quests und somit einfach ein lebendigeres West Virginia.

Außerdem setzte es auf eine Narrative, die vor allem durch Holotapes und Notizen erzählt wurde , ein absolutes Gegenteil zu einem „Show, don’t tell“-Prinzip, das von Entwicklern von Filmen und Spielen für ein gutes Storytelling angestrebt wird. Obendrein war es aufgrund des eigentlichen Gameplays von Fallout 76 komplett fehlplatziert. Das verstand auch Gardiner: „Man verlangt von den Spielern, dass sie entweder zuhören oder lesen, was sie nicht wirklich tun können, weil sie rennen und schießen“ ( via PC Gamer ).

Wieso erntete das Spiel zu Beginn so viel Kritik? Die Hauptmerkmale, auf die Gardiner sich fokussieren wollte, waren folgende Kritikpunkte: Das Spiel hatte Probleme mit Bugs, dem Balancing und Bullet-Sponging. Das Spiel verzichtete auf NPCs und fokussierte sich stattdessen auf PvP-Aspekte, die nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch hinter den Kulissen heftig umstritten waren.

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Anstatt sich von dem Feedback übermannen zu lassen oder mit Trotz zu reagieren, zeigte sich der Produzent überraschend einsichtig: „Es hat all die erhaltene Kritik verdient. Es hat mich viel gelehrt, wie es Schmerz eben tut.“ (via PC Gamer ) Und so sah er es als seine neue Aufgabe an, für ein Spiel zu sorgen, dass die Entwickler des Spiels selbst mögen würden:

Wie beschreibt der ehemalige Chef seine Erfahrung mit Fallout 76? Der Launch von Fallout 76 war, milde ausgedrückt, nicht so erfolgreich wie erhofft – eigentlich sogar nahe an der Katastrophe. Es hatte einen schweren Start und erntete einen Haufen Kritik.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to