In Pokémon GO läuft aktuell das große Kumpel-Event und besondere Pokémon erscheinen vermehrt in der Wildnis. Wir zeigen euch 5 Pokémon, die ihr euch auf jeden Fall sichern solltet.

Das ist das Kumpel-Event: Noch bis Montag, den 27. April um 22:00 Uhr, findet ihr besondere Pokémon in der Wildnis und es gibt spezielle Boni rund um euer Kumpel-Pokémon.

Alle Infos zum großen Kumpel-Event findet ihr hier.

Einige der Spawns im Event sind richtig interessant und könnten mit dem Ende ziemlich selten werden oder gar verschwinden. Wir zeigen euch, welche Pokémon ihr euch sichern solltet.

Die besten Pokémon zum Kumpel-Event

Illumise: Am wichtigsten im Event ist das regionale Pokémon Illumise. Dieses Monster taucht normalerweise nicht in Deutschland auf und erscheint jetzt nur aufgrund des Events weltweit.

Zudem kann es sogar Shiny sein. Ihr wolltet euch also einige Exemplare sichern, denn nach dem Event wird Illumise und vor allem seine Shiny-Version in Deutschland nicht mehr zugänglich und damit verdammt selten sein.

Fleknoil: Vor dem Kumpel-Event gab es Fleknoil nur für einen Monat im Forschungsdurchbruch. Jetzt gibt es das Pokémon erstmalig auch in der Wildnis. Nach dem Event soll es zwar weiterhin wild zu finden sein, doch vermutlich deutlich seltener als jetzt.

Ihr solltet eure Chance also nutzen, um genügend Bonbons für eine Entwicklung zu sammeln. So habt ihr einen vollen PokéDex und müsst nicht später auf gute Spawns von Fleknoil hoffen.

Alola-Mauzi: Dieses Pokémon ist vor allem für Shiny-Jäger interessant. Normalerweise gibt es dieses Alola-Pokémon nicht in der Wildnis, doch im Event ist das anders.

Nutzt also die gute Chance, um ein Shiny zu fangen, denn nach dem Event kann man es dann nur wieder deutlich seltener erhalten.

Chaneira: Das rosafarbene Pokémon ist nur innerhalb von Events wirklich häufiger zu finden. Geht deshalb auf Chaneira-Jagd, um das seltene Shiny einzufangen.

Nach dem Event dürfte Chaneira wieder deutlich seltener sein und die Chance auf ein Shiny gleichzeitig schlechter.

Barschwa: Aktuell ist Barschwa eines der häufigsten Pokémon und wer bislang noch nicht genügend Bonbons hatte, um sich ein Milotic zu entwickeln, sollte seine Chance jetzt nutzen.

Außerdem ist die Chance auf ein schillerndes Barschwa recht hoch, denn es gehört zu den Pokémon mit einer höheren Shiny-Chance.