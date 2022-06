Eines der ältesten MMORPGs bekommt ein Grafikupdate – Erhofft sich davon neue Spieler

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was haltet ihr von dem Update? Hat es sich für CCP gelohnt, die Grafik aufzuhübschen? Habt ihr EVE Online mal gespielt, spielt aktuell, oder wollt nun mal reinschnuppern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das überhaupt für ein Spiel? EVE Online existiert seit 2003 und gehört mittlerweile zu den ältesten MMORPGs, die noch gespielt werden. Es ist ein kostenloses Space-MMO, in dem ihr im Weltraum unterwegs seid. Das Spiel bietet PvE, PvP, Erkundung, Bergbau und eine von Spielern kontrollierte Wirtschaft.

Das Update „EVE Evolved“ sei ein großer Schritt in Richtung „EVE Forever“, so der Entwickler CCP. Damit ist gemeint, dass man EVE Online immer weiter verbessern will, damit es mit aktuellen MMOs mithalten kann. Am Gameplay ändern sich durch das Update nur Kleinigkeiten. Optisch verändert sich hingegen einiges.

