Das nächste Spiel der schwedischen Strategie-Genies zeigt einen neuen Trailer und Fans fürchten direkt, dass sie einen Doktor-Titel brauchen

Paradox Interactive ist ein Studio aus Schweden, das unter anderem für Crusader Kings und Hearts of Iron bekannt ist. Eines ihrer größten Franchises ist aber Europa Universalis, welches nun den 5. Teil auf Steam bekommt. Der Ankündigungs-Trailer begeistert die Fans, löst aber zugleich eine gewisse Sorge aus.

Was ist das für ein Spiel?

Europa Universalis ist 4X-Strategie in quasi-globalem Ausmaß. Ihr spielt einen Herrscher in einem europäischen Reich zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert (1337–1821).

Die Map ist dabei riesig und absurd detailliert. Allein in einer der ersten Previews waren über 357 spielbare Nationen zu sehen – die meisten davon natürlich eher kleine Fürstentümer.

Es geht im Spiel um politische Intrigen, Herrschaft, Kriege und auch darum, Krisen zu überstehen. Das höchste Ziel in Europa Universalis ist es, zu Europa zu werden.

So reagieren Fans: Am 8. Mai 2025 hat Paradox Interactive den Ankündigungs-Trailer zu Europa Universalis V veröffentlicht. Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden hat das Video über 250.000 Aufrufe und 16.000 Likes bei so gut wie keinen Daumen nach unten (via YouTube).

Auf Reddit sorgt der Trailer für Begeisterung – auch wenn die meisten den Reveal direkt mit der kürzlichen Papst-Wahl verbinden. Ein Nutzer merkt an: Die ersten 2 Jahre werden schrecklich, trotzdem werde er das Spiel direkt kaufen.

Paradox-Spiele sind dafür bekannt, anfangs noch etwas unpoliert oder unvollständig zu sein. Der direkte Vorgänger, EU 4, wurde 13 Jahre lang erweitert und kostet mittlerweile fast 400 Euro mit allen DLCs.

In einem weiteren Kommentar befürchtet ein Fan, dass er für Europa Universalis V einen weiten Doktor-Titel brauchen wird. Und so ganz unwahrscheinlich ist das noch nicht einmal.

Bei den Kollegen von der GameStar könnt ihr einen ersten Anspiel-Bericht zu Europa Universalis 5 finden, den Trailer seht ihr hier:

Paradox ist bekannt für absurd-komplexe Strategiespiele mit viel Tiefgang

Die Strategiespiele des schwedischen Studios sind nicht leicht zu verstehen. Selbst nach dutzenden Stunden fühlt man sich gerne noch so, als sei man im Tutorial und allein die erste Runde zu beenden, wird mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Paradox hat es geschafft, sogar im 4X-Genre noch für Komplexität zu stehen. Grund dafür sind eine Mischung aus Detailtiefe, Spiel-Mechaniken und Kausalketten. Es kann etwa durchaus passieren, dass die Intrige eines kleinen Fürsten im Mord des Erben eines großen Reiches endet und damit zum Zusammenbruch von halb Europa führt.

Crusader Kings 3, ein weiterer Titel von Paradox, ist bekannt für sein komplexes Vererbungs-System – mit absurden Folgen:

Den Fans scheint das zu gefallen. So gut wie jedes Paradox-Spiel hat eine starke Bewertung auf Steam und lockt vor allem Nerds an, die so tief in der Materie stecken, dass sie sich sogar darüber aufregen, wenn eine Stadt auf der falschen Seite eines Flusses steht.

In einem Publisher-Sale auf Steam könnt ihr viele Paradox-Spiele gerade übrigens günstiger bekommen, Europa Universalis 4 etwa ist um 90 % reduziert und kostet nur 5 Euro.

Wann genau Europa Universalis 5 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Der Verweis „Bald verfügbar“ auf Steam lässt Fans hoffen, dass es noch 2026 so weit sein wird. Wir wissen allerdings jetzt schon, dass das Spiel an Komplexität den bisherigen Paradox-Games in nichts nachsteht: Entwickler von komplexen Strategie-Spielen auf Steam ist für detaillierte Welt-Karten bekannt, jetzt rasten sie völlig aus