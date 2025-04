Entwickler von komplexen Strategie-Spielen auf Steam ist für detaillierte Welt-Karten bekannt, jetzt rasten sie völlig aus

Das Entwickler-Studio Paradox Interactive macht komplexe historische Strategiespiele auf Steam wie Europa Universalis, Crusader Kings oder Victoria. Mit ihrem neuen Spiel, das aktuell den Arbeitstitel „Project Caesar“ trägt, machen sie ihrem Ruf alle Ehre. Eine Karte von Europa ist unfassbar detailliert und ausgearbeitet.

Wofür ist Paradox Interactive bekannt? Die Strategiespiele des Entwicklers sind extrem komplex und bestehen aus ineinander verschachtelten Spiel-Mechaniken, um historische Abläufe und Ereignisse nachzubilden, etwa die zunehmende Dekadenz des osmanischen Reiches oder sowas wie die Überschuldung eines Staats.

Die Spiele sind so komplex, dass ein Meme entstand, auf das Paradox selbst stolz ist:

In Schweden machen Leute Spiele, die nur aus Karten bestehen. Niemand weiß, wie man sie spielt, und Leute starren nur für Stunden auf die Landkarten und beobachten, wie sie ihre Farben wechseln.

Denn von außen wirkt es so, als passiere in einem Spiel nichts, nur die Farben der detaillierten Landkarten ändern sich, wenn eine Provinz den Besitzer wechselt. Diese „Karten-Obsession“ hebt Paradox jetzt auf ein neues Niveau.

Europa Universalis IV ist eines der größten Strategiespiele auf Steam, bald steht offenbar ein Nachfolger an:

Paradox zeigt extrem detaillierte Karte zu Europa Universalis V

Das ist die neue Karte, die sie zeigen: In einem Entwickler-Blog zu „Project Caesar“, was wohl Europa Universalis V wird (via paradoxplaza), zeigt Paradox jetzt eine Karte von Europa, die extrem detailliert wirkt und das zersplitterte Europa im Jahr 1337 zeigt, man wird also noch etwa 100 Jahre vor der Zeit einsteigen können, in der Europa Universalis IV beginnt.

Vor allem Deutschland ist hier noch in unzählige Splitterstaaten unterteilt.

Auf reddit heißt es schon jetzt, es wirke so, als werde Europa Universalis V das komplexeste Spiel von Paradox Interactive – im guten wie im schlechten Sinne.

Was macht man in dem Spiel? Die Spiele von Paradox Interactive sind Sandbox-Spiele: Spieler setzen sich eigene Ziele. Es gibt zwei große Spielmöglichkeiten:

Wenn man „hoch baut“, dann beschränkt man sich auf wenig Land und entwickelt das so stark wie möglich

Wenn man „einen Blob baut“, dann will man möglichst viel Landmasse erobern und die „Karte färben“, also ein großes Imperium errichten

Was weiß man über dieses neue Spiel? Offiziell noch gar nichts. Das Projekt heißt aktuell „Project Cesar“ und wurde noch nicht offiziell als Europa Universalis V vorgestellt.

Es erscheinen allerdings schon ausufernde Developer Blogs zum Spiel.

Europa Universalis IV ist ein riesiges Strategiespiel auf Steam, das in mehr als 10 Jahren eine Unzahl von DLCs erhalten hat, um die historische Welt nachzubilden: Ein Strategie-Spiel auf Steam kostet 370 € – Ich habe es gespielt