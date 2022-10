Victoria 3: Seit ich das neue Strategiespiel auf Steam spiele, verstehe ich Olaf Scholz

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

In Victoria 3 dreht sich alles um die Wirtschaft, in Crusader Kings 3 um die Erben:

All das sind Punkte, an denen der Ausstoß der Fabriken, Felder und Minen plötzlich einen riesigen Sprung macht und man für einen winzigen Moment wieder ein grünes Budget hat:

Irgendwann taucht am Horizont das Versprechen von technischem Fortschritt auf: Plötzlich arbeitet man in den Minen mit Nitroglyzerin und Dynamit, auf den Feldern mit Düngemitteln, schließlich sogar mit Traktoren und Elektrizität.

Victoria 3 bildet die historische Realität ab und zwischen 1836 und 1936 gab es immer wieder Erfindungen, welche die Produktion enorm ankurbelten. So ist das in Victoria 3 auch:

Man versucht aber tatsächlich, aus den Schulden rauszuwachsen, indem man einfach immer mehr von dem macht, was einen jetzt schon in die Krise geführt hat: Es ist das Gefühl da, ich muss einfach noch mehr Kohle abbauen, um die Produktionskosten von Stahl zu senken, um das Wachstum weiter anzukurbeln.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Letztlich dreht sich Victoria 3, wenn man die USA spielt, um Wachstum und Schulden. Denn der Gag ist: Schulden sind als Nation nicht so schlimm. Eigentlich merkt man sie kaum. Man muss die zwar abstottern, die Zahlen sind aber rasch so gewaltig, dass die Zinsen kaum ins Gewicht fallen.

Mit den USA fangt ihr klein an und die Welt ist in Ordnung. Ihr habt 35 Konstruktionseinheiten zur Verfügung, das heißt, ihr könnt innerhalb eines halben Jahres zwei neue Fabriken errichten. Das ist finanziell drin, die Zahlen bleiben grün, alles ist gut.

Victoria 3 mit Preußen zu spielen, ist ein seltsames Gefühl: Das Game dauert von 1836 bis 1936 an und jeder, der nicht völlig dumpf ist, weiß, warum es moralisch heikel ist, in dieser Zeit mit Deutschland zu spielen.

Schulden zu haben, ist die Hölle. Eigentlich ist es streng verboten. Schulden nimmt man maximal einmal im Leben auf: Wenn man sich ein Haus baut, dann ist es gerade so okay.

Am 25. Oktober ist das Strategie-Spiel Victoria 3 auf Steam erschienen. MeinMMO-Autor Schuhmann sagt: In anderen Spielen geht es darum, mit einer Gruppe Ritter einen Drachen zu töten. In Victoria 3 dreht sich alles ums Bruttoinlandsprodukt und um Schulden. So viele Schulden.

Insert

You are going to send email to