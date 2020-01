Was sind eure Lieblings-MMOs, die kaum jemand kennt?

Fast jeder Spieler kennt einen Geheimtipp, ein Spiel, welches viele nicht kennen, aber unbedingt ausprobieren sollten. Wir möchten deshalb mehr über eure Lieblings-MMOs, die kaum jemand kennt, erfahren.

Um welche Spiele geht es hier? Wenn man danach fragt, welche MMOs man spielen soll, dann werden meist die gleichen Namen genannt:

Doch genau aus diesem Kreislauf möchten wir auf MeinMMO ausbrechen. Darum interessieren uns besonders die Spiele, die ihr gerne spielt, aber die kaum jemand kennt.

Wichtig ist, dass es sich dabei um ein MMO handelt. Es sollte also hauptsächlich Online und mit mehreren Spielern gespielt werden.

Astellia, eines der neuen MMORPGs 2019

Eure kleinen MMO-Perlen

Schreibt uns in die Kommentare, welche MMOs ihr empfehlen könnt, obwohl sie kaum einer kennt. Verratet dabei gerne auch, was sie Besonders macht und warum sich ein Einstieg heute noch lohnt.

An dieser Stelle mache ich wieder den Anfang.

Dieses MMO ist mein Geheimtipp: Über die Jahre hat mich ein MMO immer wieder begeistert, auch wenn ich es eigentlich viel zu selten Spiele: Trove.

Das Sandbox-Spiel von Trion Worlds ist vergleichbar mit Minecraft. Ihr landet in einer Welt aus sogenannten Voxeln, die ihr nach eigener Vorstellung formen könnt.

Trove fokussiert sich jedoch mehr auf Rollenspiel-Inhalte. So bekommt euer Charakter eine Klasse und kann sich mit der Zeit immer stärkere Ausrüstung verdienen. Zudem gibt es Raids, ein Crafting-System und viele verrückte Fortbewegungsmittel.

Trove begeisterte mich vor allem mit der Vielzahl von Welten und ihrem thematischen und sehr kreativen Aufbau. Hinzu kommen Welten, die die Spieler selbst kreiert haben. Auch hier gibt es viel zu entdecken.

Lediglich das sehr einfach gehaltene Kampfsystem konnte mich nie dauerhaft fesseln. Darum habe ich nie so viel Zeit in Trove investiert, wie in Guild Wars 2 oder andere MMOs.

Wer jedoch der bunten Klötzchen-Welt etwas abgewinnen kann, sich gerne kreativ austoben und trotzdem ein bisschen mehr MMORPG-Feeling als in Minecraft haben möchte, für den könnte das Free2Play-MMO Trove eine gute Alternative sein.

Welche coolen und unbekannten MMOs spielt ihr gerne? Schreibt es uns in die Kommentare!