Im MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, Xbox One, PS4) ist es möglich, heute, am 23. März, eine Krabbe als Pet zu kaufen, die sich am kürzlich erschienenen Shooter Doom Eternal orientiert.

Was ist das für eine Krabbe? Die Schlammkrabbe des Ewigen Unheils kommt in den Totenländern vor, wo sie gelernt hat, trotz der widrigen Umstände zu überleben.

Die Krabbe gräbt sich mit einem Glüh-Effekt aus dem Bode. Dieser Effekt erinnert dank der höllischen Symbole an den Shooter Doom Eternal. Außerdem besitzt das Tier ein rotes Muster auf dem Panzer, das Lava gleicht.

Raze hell through out Tamriel with the Mudcrab of Eternal Doom by your side. Now available in the Crown Store. pic.twitter.com/kvoraCmkM9 — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) March 13, 2020

Eine Krabbe aus Doom Eternal in ESO

Was macht die Krabbe? Es handelt sich um einen friedlichen Begleiter. Sie greift also nicht in die Kämpfe ein, sondern rennt nur treu neben euch her.

Die Krabbe imitiert außerdem die Waffengeräusche aus Doom Eternal. Sie „lädt“ ihre Zangen nach und es ertönen dann Schüsse.

Wie kommt ihr an diese Krabbe? Ihr könnt sie euch aktuell im Kronen Shop für 500 Kronen kaufen. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn die Schlammkrabbe des Ewigen Unheils steht nur noch heute, am 23. März, in The Elder Scrolls Online (ESO) zum Kauf bereit.

Es handelt sich also um ein limitiertes Pet.

Was meinen die Spieler zur Schlammkrabbe? Der Großteil der Spieler findet das Pet interessant und irgendwie süß. Einige möchten es als Begleiter haben.

Andere jedoch hätten lieber ein Pet, das auch wirklich etwas kann. Eine Reitfunktion wäre beispielsweise etwas, das sich die Spieler wünschen, oder eine Kampffunktion.

Red Beard erklärt auf Twitter: „Wäre es nicht fantastisch, wenn sie das erste Kampf-Pet wäre?“

jSparkles meint: „Ich liebe sie und ich würde für sie sterben. Wir werden zusammen als Mädchen und dämonischer Zwicker die Hölle regieren!“

GandTheImpaler schreibt: „Lasst sie mich reiten!“

Manche ESO-Spieler hätten sich lieber ein neues Mount gewünscht.

Andreas meint: Die Schlammkrabbe des Ewigen Unheils ist schon cool. Wer sowohl Doom als auch das inzwischen deutlich schlankere MMORPG The Elder Scrolls Online mag, wird schon versucht sein, sich das Tierchen holen. Gerade ESO-Abonnenten haben häufig genug Kronen übrig, um sich so ein Pet nebenbei zu angeln.

Allerdings verstehe ich die Rufe nach mehr funktionalen Pets. Man stelle sich nur vor, die Krabbe könnte in den Kampf eingreifen oder wir dürften sie wirklich reiten! Aber auch so ist sie ein netter Begleiter.