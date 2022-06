Schon vor Release von High Isle erwarten euch ein Haufen Belohnungen in ESO – So geht’s

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

Wenn ihr also wirklich alles an Belohnungen rausholen wollt, was möglich ist dann müsst ihr so vorgehen:

Das sieht erstmal komplizierter aus, als es wirklich ist. Ihr könnt in jedem der drei Zeiträume jeweils 2 Kronen-Ouroboroskisten bekommen. Also insgesamt 6 Kronen-Ouroboroskisten. Für die Sammlungsgegenstände müsst ihr streng genommen nur im letzten Zeitraum insgesamt 8 Stunden zuschauen. Dann würden euch allerdings 4 Kisten durch die Lappen gehen.

Am 06. Juni erscheint das neue Kapitel High Isle für das MMORPG The Elder Scrolls Online . Doch ihr müsst euch deshalb noch lange nicht bis dahin gedulden. Bereits heute könnt ihr durch ESO-Livestreams richtig absahnen. Wie genau ihr das macht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

