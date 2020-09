The Elder Scrolls Online hat den Namen des finalen DLCs im Jahre 2020 geändert. Darkstorm heißt jetzt Markath und in einem großen Live-Stream wollen die Entwickler bald die Inhalte näher vorstellen. Doch was genau hat es mit dem Namen Markath auf sich und was könnte im letzten DLC des Skyrim-Jahres stecken?

Was hat es mit Markath auf sich? Ursprünglich hätte der finale DLC des „Schwarzen Herzens von Skyrim“ eigentlich Darkstorm heißen sollen. Doch da dies wohl dem ersten DLC des Jahres namens „Harrowstorm“ ähnelte – und die Entwickler den neuen Namen laut eigener Aussage besser fanden – heißt es jetzt schlicht Markarth.

Was wir schon über Markarth wissen

Was ist Markarth? Skyrim-Fans wissen es sicher schon, denn Markarth ist die westlichste Stadt Skyrims und liegt eigentlich in der „Weite“, einem wilden Land, in dem zur ESO-Zeit die barbarischen Reikmannen hausen. Wer Skyrim gespielt hat weiß, dass diese im Spiel als die „Abgeschworenen“ brutal die Unabhängigkeit ihres Volkes propagieren. In ESO sind die Reikmannen hingegen noch eine ernstzunehmende Macht und im ständigen Kampf mit den Nord.

Die Stadt Markarth selbst wurde auf den Ruinen einer alten Dwemer-Stadt gebaut und hat sogar ein Museum, in dem man die Hinterlassenschaften dieses verschwundenen Volks bewundern kann. Und freilich ist die ganze Region von Tunneln und Höhlen durchzogen, in denen sich unter anderem finstere Vampire und unaussprechliche Schrecken verbergen können.

So sieht Markarth in Skyrim aus. Quelle: ESO-Wiki

Das Thema über verborgene Gefahren in finsteren Kavernen, welches das ganze Jahr 2020 in ESO prägt, sollte hier also zu einem gebührenden Ende kommen. Außerdem ist die Region Skyrim dann noch ein Stückchen mehr in ESO enthalten.

Was könnte in Markarth stecken? Markarth wird – wie alle finalen Jahres-DLCs bisher – eine große Abenteuerzone, die etwas kleiner als die Region in Greymoor ausfällt. Wie bei Greymoor sollte auch hier ein beachtlicher Teil der Map unterirdisch angelegt sein, denn das schwarze Herz von Skyrim ist nun Mal unter der Erde.

An Inhalten dürftet ihr die üblichen Goodies bekommen. Darunter sind sicherlich:

Neue Sets

Der Abschluss der Story um die Vampire

Neue Sammlerstücke und Einrichtungsgegenstände

Weitere Quests und frei zugängliche Delves

Zusätzliche Weltbosse und mehr Gramstürme

Außerdem dürfte am Ende der Story sicherlich ein Hinweis auf das Thema und die Handlung des ESO-Inhalts im kommenden Jahr offenbart werden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wann erfahren wir mehr zu Markarth? Die Entwickler von ESO planen am 19. September 2020 einen großen Stream zum kommenden DLC. Dort werden dann die konkreten Details gezeigt. Außerdem bekommen die Zuschauer mit verlinkten Konten auf Twitch einen lustigen kleinen Leuchtkäfer als Pet geschenkt.

Den Käfer bekommt ihr, wenn ihr den Stream auf Twitch anguckt und eure Konten verbindet.

Wann kommt Markarth? Wenn man sich am vorigen Final-DLC Dragonhold aus dem Jahre 2019 orientiert, dann sollte auch Markarth Ende Oktober 2020 erscheinen.

Was gibt’s noch cooles in ESO? Wer neue Dungeon-Instanzen sucht, der wird in Markarth wahrscheinlich leer ausgehen. Denn neue Verliese waren das große Feature des aktuellen DLCs Stonethorn. Dort geht‘s gegen Vampire und finstere Alchemisten. Die Dungeons sind so gut, dass unser MeinMMO-Autor Alexander Leitsch ausgiebig darüber schwärmt.