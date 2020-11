Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Es klingt also danach, als wenn es summit1g, der beim Scheitern ohnehin oft spektakulär ausflippt, nicht gut tut, ein Spiel zu spielen, das Scheitern so brutal bestraft. Daher ist seine Entscheidung, erstmal mit diesem Spiel aufzuhören, durchaus nachvollziehbar.

Es sind zu viele Herzattacken. Ganz zu schweigen von den Runden, in denen man einfach niemanden findet. Du hörst Schüsse, läufst herum, kannst keinen Scheiß finden. Und dann kommt Jomo Scav herein, schießt mit einer Schrotflinte auf dich, tötet dich fast, und während man sich heilt, kommt ein dreiköpfiges Team vorbei und tötet dich.

Hör zu, es mag schön sein, sich an EFT zu erinnern, an die Zeiten, in denen man gewinnt und den Gegner rasiert. Aber die ganze Zeit dazwischen, wenn man mit einem Schuss erledigt wird und sich neu ausrüsten müssen, dann einen Kampf verlieren und sich neu ausrüsten müssen, und dann ein paar Kämpfe gewinnt und einfach nur gestresst ist … Das ist ein stressiges Spiel.

Was ist das Problem? In einem Stream hat summit1g jüngst bekannt gegeben, erstmal mit Escape from Tarkov aufzuhören. Denn das Spiel sei ihm einfach viel zu stressig:

Doch so beliebt seine Tarkov-Streams bei den Fans sind, so ungesund sind sie wohl für den Streamer selbst.

