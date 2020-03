Dank Streamer und Twitch-Aktionen ist der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov sehr beliebt. Das jedoch lockt auch Cheater an, die derzeit besonders fies einen Exploit ausnutzen.

Welchen Exploit nutzen Cheater aus? Es ist aktuell nicht ganz klar, wie dieser Exploit erzeugt wird. Aber offenbar ist es möglich, dass Spieler durch einen Desync, ausgelöst durch einen extremen Lag, nicht mehr im Spiel angezeigt werden, obwohl sie noch da sind. Das wird angeregt über Reddit diskutiert. Das heißt, die Spieler werden schlicht unsichtbar.

Unsichtbare wandern dann durch die Gebiete und klauen den regulären Spielern ihre Items. Diese können sich nicht wehren, weil sie ja die Diebe ja nicht sehen.

Loot ist extrem wichtig

Warum ist das so ein großes Problem? Loot spielt in Escape from Tarkov eine sehr große Rolle. Vor jedem Match überlegen die Spieler ganz genau, welche Waffen und weitere Ausrüstung sie mitnehmen. Denn fallen sie im Kampf, können die Gegner sie komplett ausrauben und die ganzen Items sind weg.

Passiert dies durch die eigene Schuld, dann ist dies schon sehr ärgerlich. Kann man aber nichts dafür, weil Cheater unsichtbar sind, dann führt dies zu extremem Frust.

Wie kann man sich schützen? Momentan hilft es nur, um sich zu schießen. Das wiederum bringt den Nachteil mit sich, dass Gegner auf einen aufmerksam werden und man gejagt wird.

Entwickler sind sich des Problems bewusst

Was meinen die Entwickler? Battelstate Games hat sich bereits zur Situation geäußert und erklärte, mit Hochdruck an einer Lösung zu arbeiten.

Derweil sperrt das Team alle, die diesen Exploit ausnutzen und überwacht die Situation.

Warum hat Escape from Tarkov derzeit ein solches Problem? Gegen Ende 2019 wurden immer mehr Spieler auf den Hardcore-Shooter aufmerksam. Dies lag mit daran, dass immer mehr bekannte Twitch-Streamer spielten und Battlestate Games Zuschauern der Live-Streams Twitch-Drop-Belohnungen anbot.

Dieser Erfolg und die erhöhte Aufmerksamkeit führten dazu, dass auch Spieler Escape from Tarkov entdeckten, die Unruhe stiften wollten. Cheater und Hacker entdeckten den Shooter für sich. Es werden auf Youtube sogar immer mehr Hacking-Möglichkeiten und Cheats geteilt.

Battlestate Games muss dringend etwas gegen Cheater und Hacker unternehmen, denn sonst könnte dies den Erfolg von Escape from Tarkov nachhaltig negativ beeinflussen.

