Cheater sind ein lästiges Problem in Escape from Tarkov. Ein Streamer hat nun gezeigt, wie man am besten mit den Schummlern umgehen sollte und erntet Applaus.

So steht es um die Cheater: Escape from Tarkov gilt als extrem harter Shooter und Cheater tauchen immer wieder auf. Entwickler Battlestate Games bannt zwar regelmäßig Tausende Cheater, doch die Schummler sind immer noch ein Problem.

Ein Clip auf reddit zeigt nun, wie man im besten Fall mit einem Cheater umgehen sollte. Tausende Zuschauer feiern es und fühlen sich nach dem Clip besser.

Cheater wird fies erledigt – Spieler freuen sich

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video von reddit ein. Es hat bereits über 6.000 Upvotes (Stand: 5. Januar um 11:00 Uhr):

Das passiert im Clip: Der Streamer Gotcha aus dem Video bekommt zu Rundenbeginn die Nachricht in seinem Stream, dass ein Zuschauer ebenfalls in der gleichen Lobby ist und cheatet. Der Cheater möchte den Streamer aber nicht erledigen.

Nach den ersten Sekunden trifft der Cheater dann auf den Streamer. Er lässt ihn leben und zeigt ihm stolz die anderen Gegner, die er erledigt hat. Der Streamer spielt zunächst mit, doch zieht dann blitzschnell seine Waffe und pustet den Cheater weg. Danach brüllt er laut: „Hör auf zu cheaten!“ und fängt an zu lachen. Er fügt noch an: „Du ruinierst das Spiel für jeden“.

So kommt der Clip an: Auf reddit wird die Aktion gefeiert. Der User AlbinoTubeSteak meint: „Das ist definitiv das befriedigendste Video, das ich den ganzen Tag gesehen habe, danke!“

Andere freuen sich zwar über den Clip, aber wissen, dass der Kampf gegen Cheater damit nicht erledigt ist. Der Schummler kommt einfach 5 Minuten später wieder und erledigt wieder alle seine Gegner.

