Bei Escape from Tarkov kommt ein großer Teil des Fortschritts über das Inventar und den eigenen Kontostand. Das Spiel braucht einen regelmäßigen Wipe um spannend zu bleiben, meint zumindest unser Autor Maik.

Wer schon einmal einen Raid in Escape from Tarkov gelaufen ist, der weiß, wie fies der Hardcore-Shooter sein kann. Die erste Runde endet meist mit einem kurzen Schrei, gefolgt von der Menü-Musik und Verwirrung darüber, wo der Beschuss denn herkam.

Was macht Tarkov so besonders? Wenn der erste Übermut verflogen ist, kommt die Gear-Fear, also die berechtigte Angst um seinen Kram. Denn in jeder Runde, die ihr mit eurem PMC einen Raid startet, könnt ihr eurer ganzes Zeug verlieren.

Dieses Gefühl sorgt für die Spannung und den Nervenkitzel. Zu wissen, dass man nur wenige Sekunden von einem Fangschuss entfernt ist, aber nie genau zu wissen, was dann tatsächlich passiert.

Auf dem Weg zum Extraktionspunkt kann viel passieren.

Spielspaß verfliegt – Regelmäßige Wipes könnten das Problem lösen

Das ist das Problem: Wenn die Gear-Fear nachlässt, vergeht auch der Spielspaß. Wenn ihr mit euren Waffen schon eine ganze Kompanie ausstatten könnt und eure Rubel für ein geräumiges 5-Zimmer-Apartment im Herzen Moskaus ausreichen, dann verliert der Hardcore-Shooter stark an Reiz.

Ich bin der Meinung, das EFT unbedingt einen regelmäßigen Gear-Reset braucht. Die Entwickler könnten damit auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Wie würde der Shooter von geplanten Resets profitieren? Es gibt sogar mehrere Aspekte, die für regelmäßige Wipes sprechen.

Veteranen spüren wieder die Gear-Fear

Allgemeines Niveau der Ausrüstung sinkt, besser für Neu-Einsteiger

Spieler, die Ingame-Items für Echtgeld verkaufen, würden gebremst

Zeitraum vor dem Reset könnte für Events genutzt werden

Nicht nur gegnerische Spieler, auch NPC-Bosse machen einem das Überleben schwer.

Gear-Fear kehrt zurück

Das ist die Situation: Spieler die lange dabei sind, haben das Inventar voll mit Taschen, Boxen und sonstigen Behältern. Alles gefüllt mit Munition, Meds, Waffen und was man sonst so im Umgang mit seinen aggressiven Mitspielern so braucht.

Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem die Angst um den eigenen Kram nachlässt. Wenn es nicht mehr weh tut, auf dem Flohmarkt oder bei den Händlern sein Lieblings-Loadout nachzukaufen, geht die Spannung verloren.

Wie könnten Veteranen von den Wipes profitieren? Mit dem Reset würde die Gear-Fear zurückkommen und das eventuell sogar noch schlimmer als vorher.

Möglich wären hier kosmetische Belohnungen zum Ende einer „Season“, wie Masken oder Waffen-Skins. Und wer möchte schon den schicken Schal verlieren, für den man so lange geschuftet hat.

Man hat zum Start auch kaum Sachen, die groß gegen die gut ausrüsteten PMCs helfen. Hier einige Tipps für Anfänger.

Niveau der Ausrüstung sinkt

Das ist die Situation: Je länger der letzte Reset her ist, desto besser ausgestattet sind die Spieler im Allgemeinen. Für alle, die mit Versicherungen arbeiten, hört sich das ganz gut an. So ist die Chance höher, dass euer Zeug liegen bleibt und zurückkommt.

Doch für neue Spieler, die versuchen ihre gelootete Scav-Weste mit 3 Bandagen und 12 Schuss Munition irgendwie in Richtung Ausgang zu schleppen, sind voll-ausgestattete Spieler der Tod, zumindest ingame.

Wie würden die Spieler von dem niedrigeren Ausrüstungs-Niveau profitieren? Die Jagd beginnt erneut und alle sind wieder auf einem ähnlichen Stand. Das würde es für neue Spieler deutlich einfacher machen, sich gegen andere Raider zu behaupten.

Für die Veteranen macht dann das Looten wieder mehr Sinn, da jede Waffe die Ausrüstung verbessern könnte und sowieso wieder viel zu wenig Rubel im Inventar rumliegen. Hier ein paar günstige Loadouts, mit denen ihr nach dem nächsten Reset einsteigen könnt.

Nach ein paar Dutzend Raids auf dem Zollgelände, sieht euer Inventar schon besser aus. Quelle: reddit

Verkauf von Ingame-Items wird behindert

Das ist die Situation: Items abzugeben oder zu tauschen ist in Escape from Tarkov kein Problem, das sichere rausbringen schon. Das hält Spieler aber nicht davon ab, auf Ebay oder unseriöseren Plattformen Rubel für Echtgeld zu kaufen.

Verkäufe von Ingame-Items gegen Echtgeld sind in vielen Spielen verboten, so auch in EFT. Doch es finden sich viele Angebote, bei denen ihr Rubel, Schlüssel oder auch die rote Keycard kaufen könnt.

Wieso könnte EFT durch die Resets fairer werden? Die Überlebenden werden es sich zweimal überlegen, ob sie wirklich echtes Geld für die Items ausgeben wollen und sich damit einen unrechtmäßigen Vorteil erschleichen.

Wenn man nämlich genau weiß, dass ein Wipe bevorsteht und vielleicht sogar noch wann, bringen diese Items wirklich nur für diesen Zeitraum etwas. Danach ist die überteuerte 50,- € Keycard nämlich wieder weg.

Nach und nach füllt sich Inventar und Kontostand, sodass ihr euch alles kaufen könnt, was ihr braucht. Zum Beispiel gute Munition.

Events vor dem Reset

Das ist die Situation: Die Zeit vor einem Wipe könnte von den Entwicklern mit Events gefüllt werden, um das Gameplay ein wenig zu lockern.

Kurz vor einem Reset werden die Spieler mit einer anderen Mentalität an das Spiel gehen und wahrscheinlich etwas mehr Risiko fahren. In solchen Phasen sind die Spieler dann oft auch bereit, mal etwas Neues auszuprobieren.

Wie könnte Tarkov von Events profitieren? Zeitbegrenzte Änderungen könnte abgewanderte Spieler dazu bringen, mal wieder reinzuschauen und vielleicht auch bei der neuen „Season“ dabei zu sein. Zudem könnten die Entwickler Feature testen, bei denen sie sich unsicher sind, ab das gut ankommt.

Wenn es Belohnungen gibt, könnten diese mit in die nächste „Season“ genommen werden. Das würde auch die Gear-Fear wieder steigern.

Wenn ihr euch alles leisten könnt, verschwindet leider die Gear-Fear. Mit regelmäßigen Wipes könnte dieser „Kick“ wieder zurückkommen.

Wipes sollten wichtiger Bestandteil von Tarkov werden

Es ist immer schwierig etwas herzugeben, das man zu schätzen gelernt hat. Besonders, wenn es um Millionen von Rubel bei Escape from Tarkov geht. Viel zu haben kann auch echt schön sein, doch wenn das Spiel seinen Kick verliert und ich es nicht mehr anrühre, hab ich trotzdem verloren.

Ich denke EFT braucht unbedingt gut kommunizierte, regelmäßigen Gear-Resets, um spannend zu bleiben. So könnte das Spiel besser für Anfänger und Veteranen werden.

Da das Spiel noch in einer Closed-Beta läuft und ein Ende dieser Phase nicht in Sicht ist, werden wir sehen, wie Tarkov die Sache mit dem fehlenden „Kick“ lösen wird. In der Zeit spare ich weiter für mein Apartment in Moskau.

Denkt ihr regelmäßige Wipes würden dem Spiel guttun? Oder fällt euch ein anderer Weg ein, wie der Kick auch mit vollem Konto wieder zurückkommt?