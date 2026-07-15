Das perfekte MMORPG für Solisten lässt euch jetzt alleine raiden, damit ihr niemanden anschreien müsst

Das MMORPG Erenshor kommt ganz ohne echte Mitspieler aus. Jetzt bringt es sein größtes Update bislang und lässt euch sogar raiden.

Was ist das für ein MMORPG? Erenshor ist ein Singleplayer-Spiel, das ein klassisches MMORPG im Stil von EverQuest simuliert. Eure Mitspieler sind sogenannte SimPlayers: von Hand programmierte KI-Charaktere, die mit euch leveln, Gruppen bilden, Gilden beitreten, handeln und im Chat schreiben und das fast wie echte Menschen.

Die Welt läuft nur, wenn ihr spielt. Seid ihr offline, verpasst ihr nichts, es gibt kein Gedränge um Spawns und keine toxischen Mitspieler. Auf Steam kommt das Konzept an. Erenshor hält 94 % positive Bewertungen und wird seit April 2025 im Early Access von einem Solo-Entwickler betreut.

Hier könnt ihr einen Trailer dazu sehen:

Video starten Solo-MMORPG Erenshor zeigt neues Gebiet „Blooming Sepulcher“ im Trailer Autoplay

Neues Update bringt Raids

Was bringt das Update? Das Update „The Planar March“ ist seit dem 13. Juli live und laut Entwickler auf Steam das größte in der Geschichte des Spiels. Es hebt Erenshor auf Version 0.7 und konzentriert sich voll auf das Endgame.

Konkret stecken darin vier Raid-Zonen mit insgesamt 21 Bossen, deren Mechaniken und Phasen an die Klassiker des Genres erinnern sollen. Dazu kommen über 120 neue Items, mehr als ein Dutzend neue Skills und Zauber sowie ein Transmog-System: Eigene Kosmetik-Slots trennen Optik und Werte eurer Ausrüstung.

Für durchschnittliche Spieler sollen rund 30 bis 40 Stunden neuer Inhalt drinstecken, Completionists brauchen wohl deutlich länger. Ein fünfter und finaler Raid soll später folgen, als letzte große Inhaltserweiterung vor dem Release der Version 1.0.

Wie funktionieren Raids? Ihr werdet selbst zum Raid-Lead: Über ein neues Interface kommandiert ihr eure SimPlayers durch die Boss-Mechaniken und könnt Aufstellungen speichern und laden. Euer „A-Team“ wählt ihr im Gilden-Interface aus, es begleitet euch dann automatisch in jedem Durchgang.

Die Bosse verlangen laut Entwickler echte Strategie und Vorbereitung, und zwar deutlich mehr als die bisherigen Dungeons. Trotzdem bleibt Erenshor seiner Philosophie treu. Die Inhalte sind so gebaut, dass ihr auch in kurzen Sessions von 15 bis 20 Minuten sichtbare Fortschritte macht.

Erenshor ist auf Steam extrem gut bewertet. Habt ihr das MMORPG für Solisten schon mal ausprobiert? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Mehr zu Erenshor und den Raids erfahrt ihr hier: MMORPG, in dem ihr garantiert der beste Spieler seid, macht euch jetzt auch noch zum besten Raid-Lead