Er zahlte fast 8.500 Euro für einen Gaming-PC, ohne zu wissen, was für eine Grafikkarte drin steckt

Ein Nutzer zahlte viel Geld für einen Computer, den er später für die Arbeit einsetzen will. Doch niemand weiß, was für eine Grafikkarte verbaut ist. Denn die Spezifikationen sind sehr wage formuliert.

Was hat er denn überhaupt für das Geld bekommen? Der Nutzer knapp 10.000 $ für einen neuen Rechner aus, das sind etwa 8.600 €. Für das viele Geld hat der Nutzer auf den ersten Blick leistungsstarke Hardware erhalten:

Einen Intel Core Ultra 9 285K, dazu 64 GB RAM und eine 4 TB SSD. Das Besondere ist jedoch die Angabe zur Grafikkarte, die alle stutzig macht. Denn laut Verpackung ist „Nvidia GeForce Graphics“ verbaut. Niemand weiß so richtig, was für eine Grafikkarte er denn da nun jetzt gekauft haben könnte.

Der Nutzer selbst erklärt in dem Thread auf Reddit, dass selbst der interne IT-Mensch Probleme habe, die Grafikkarte herauszufinden:

Er [der Käufer] hat es [den PC] heute erst bekommen. Unser IT-Typ ist ein bisschen durchgedreht. Er versucht gerade herauszufinden, ob es eine 5080 oder eine 5090 ist, aber mein Gott, der Typ hat einen Arbeitsrechner, der um Längen besser ist als das, was die meisten von uns zu Hause haben.

Viel Geld für PC, aber welche Grafikkarte ist denn verbaut?

Sucht man nach der Produktnummer des Computers, die man auf der Seitenverpackung sieht, findet man nicht genau das gekaufte Modell. Der teuerste Alienware-Computer mit der Nummer 2250 bietet laut offizieller Seite für knapp 6.000 Euro ähnliche Hardware, aber weniger SSD-Speicher.

In der Community sorgt das ebenfalls für Belustigung. So schreibt jemand: „Da haben sie sich bei den GPU-Spezifikationen aber ganz schön vage ausgedrückt.“

Was ist denn jetzt in dem Computer verbaut? Der Thread-Starter hat mittlerweile unterhalb seines Posts eine Antwort gepostet, wo er schreibt, dass eine RTX 5090 in dem System verbaut sei. Viele Nutzer spekulierten darauf, dass entweder eine RTX 5080 oder eine RTX 5090 in dem System verbaut sein müsse. Für eine RTX 5090 zahlt ihr mindestens 3.900 Euro (via Geizhals.de).

Ein Gaming-PC als teure Investition, doch auch PC Gaming hat sich in den letzten Jahren verändert. Denn musstet ihr früher noch alle 2 Jahre euer System aufrüsten, um mithalten zu können, werden diese Upgrade-Zyklen immer länger. Der Vorteil davon ist, dass PC-Gaming dadurch langfristig günstiger wird: PC Gaming gilt als teures Hobby, aber ihr könnt in Zukunft kräftig sparen