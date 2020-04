Sony hat mittlerweile den PS5-Controller vorgestellt. Ein Entwickler von „The Last of Us Part 2“ hat ihn schon in der Hand gehabt und ist über die Möglichkeiten begeistert.

Wer spricht da? Gemeldet hatte sich Robert Krekel. Er ist derzeit Audio Lead bei Naughty Dog, dem Entwicklerstudio hinter dem Spiel „The Last of Us Part 2“. Als Lead ist Krekel mit für den Sound und des Spiels verantwortlich.

Was sagt der Entwickler? Krekel hatte schon vor einiger Zeit einen Prototyp des PS5-Controllers in den Händen gehalten. Auf Twitter erklärt der Entwickler nun: „Ich bin begeistert von dem neuen PS5-Controller. Viele sehr coole Möglichkeiten, um Audio mit haptischem Feedback zu integrieren. Ich habe vor langer Zeit mit einem Prototyp herumgespielt und die Möglichkeiten sind sehr spannend.“

Very stoked about the new controller for PS5. Lots of very cool opportunities integrating audio with haptic feedback. Got to play around with a prototype a long time ago and possibilities are very exciting. https://t.co/VdPsCkeuEG — Robert Krekel (@robkrekel) April 7, 2020

Wie genau soll das funktionieren? Wie genau die Verbindung aus Ton und Haptik funktionieren soll, hatte der Entwickler nicht gesagt. Ein Patent von Sony hatte aber schon verraten, dass der neue Controller ganz neue Fähigkeiten bekommen werde.

Wie das genau funktioniert, wird sich erst beim Release der PS5 zeigen können. Allerdings dauert es auch bis zum Spiel noch eine Weile, denn der Release von The Last of Us Part 2 wird sich verschieben.

PS5 Controller

Was ist der PS5 Controller? Sony hat den neuen Controller jetzt offiziell vorgestellt: Sonys neuer Controller heißt „DualSense“ und ist in Weiß gehalten. Wir hatten uns schon überlegt, wie der „DualSense“ in Schwarz aussehen könnte.

Der PS5-Controller wird derzeit online heftig diskutiert. Viele sind zwar erleichtert, dass Sony endlich neue Informationen bietet, sind aber beispielsweise besorgt, dass der neue Controller zwei Features bekommen könnte.